O femeie de 68 de ani, pusă să aștepte 5 ore la Urgențe, doar ca să i se spună că trebuie să meargă la Infecțioase

O femeie de 68 de ani a așteptat, în weekend, cinci ore la Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean Bacău pentru a primi un vaccin antirabic, doar ca să afle, după atâta timp petrecut pe hol, fără să fie băgată în seamă, că vaccinul trebuie făcut la secția de Infecțioase.

Conform celor declarate de fiica femeii, aceasta a fost mușcată de un câine de care fusese rugată să aibă grijă de un vecin. A mers la o farmacie să cumpere ceva pentru dezinfectarea rănii, dar farmacistele au insistat ca femeia să meargă la Urgențe, pentru a face antirabicul.

“S-a dus să dea mâncare la cățelul unui vecin care plecase în concediu. Nu era prima oară când îi dădea de mâncare, dar cred că, din cauza căldurii, a luat-o razna”, povestește Laura Căltia, fiica femeii. “Am fost la farmacie să-mi dea ceva și nu au vrut, au zis să mergem neapărat la Urgențe”.

Aici cele două femei au stat cinci ore fără să fie băgate în seamă. Laura Căltia spune că nu aveai cu cine vorbi acolo.

“Am intrat eu după vreo trei ore de așteptat și am găsit o asistentă și am întrebat-o cât trebuie să stea pentru o injecție și dumneaei mi-a zis că trebuie multă răbdare când ajungi la UPU, că acesta este sistemul”.

Până la urmă, după alte două ore, i s-a spus că vaccinul trebuie făcut la Infecțioase, nu la UPU.

Problema a fost rezolvată, până la urmă, dar rămâne întrebarea decisivă de ce pacienta nu a fost direcționată din primul minut către secția Infecțioase și a trebuit să aștepte cinci ore pe holul UPU.

Pentru că nu toată lumea știe că vaccinul antirabic nu se face la Urgențe și, fiind vorba de o zi de duminică, nici la medicul de familie nu s-a putut merge pentru a primi informațiile necesare.