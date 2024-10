O băcăuancă a fost încoronată Mrs Serenity la Mrs Universe

Apropiații spun despre ea că este sociabilă, lipicioasă și amuzantă. Unii spun desprea ea că este 90% emoție. Vorbim despre Alice Vrînceanu, o tânără din Bacău, care de curând a reprezentat România la un concurs Mrs Universe care s-a desfășurat în Coreea de Sud, acolo unde Alice a fost încoronată cu titlul de Mrs Serenity. Alice Vrînceanu este născută și crescută în Bacău, în zona „Cățeaua leșinată”, pe Milcov. Școala a făcut-o în Bacău: clasele I-IV la Școala nr. 20, clasele V-VIII la „Pedagogic” iar liceul la „Economic”. Pentru facultate a plecat la Cluj unde a studiat la „Comunicare și Relații Publice”, dar tot acasă, în Bacău, s-a întors. Acum are 38 de ani, are doi copii, unul de 5 și unul de 12 ani, cu are locuiește în Nicolae Bălcescu. În urmă cu doi ani a început și o carieră în muzică și de atunci merge săptămânal în București la studiourile de înregistrări. Dar despre experiența de la Miss Univers, dar și alte aspaspectn viața ei, o lăsăm pe Alice să ne povestească:

„Am avut onoarea de a reprezenta România la Mrs. Universe 2024, fiind prima femeie din țara noastră care a participat la acest prestigios concurs internațional, în cele 47 de ediții ale sale. Participarea mea la acest concurs a fost o oportunitate unică de a aduce România în lumina reflectoarelor internaționale, iar titlul Mrs. Serenity, pe care l-am primit, simbolizează echilibrul, calmul și grația pe care le-am adus în competiție. Deși titlul principal a fost câștigat de Belarus, întreaga experiență a fost una de neuitat, plină de momente profunde și captivante.

Una dintre componentele esențiale ale competiției a fost un forum internațional în cadrul căruia fiecare dintre noi, cele 106 participante, a fost invitată să prezinte un video de două minute despre violența domestică în țările noastre. Acest moment a fost o oportunitate să vorbesc despre situația gravă a violenței domestice în România și despre nevoia urgentă de educație, sprijin și protecție pentru victime. A fost un moment emoționant și plin de responsabilitate, conștientizând importanța mesajului meu într-un context internațional.

În cadrul concursului, am fost selectată printre cele 33 de participante care au defilat pentru prestigioasa casă de modă coreeană Heill, o experiență care mi-a permis să îmbin eleganța modei internaționale cu mândria de a reprezenta România. În plus, am avut ocazia să reprezint câteva magazine de produse de înfrumusețare locale din Coreea, iar pentru această colaborare am primit cadouri deosebite, reflectând ospitalitatea și generozitatea gazdelor noastre.

Una dintre cele mai memorabile experiențe din Coreea de Sud a fost vizita la Palatul Congresului, unde am avut privilegiul de a o cunoaște pe doamna congresman al Coreei, o personalitate remarcabilă care ne-a împărtășit din perspectiva ei asupra politicii și culturii locale. De asemenea, am vizitat un muzeu de istorie, unde am aflat detalii fascinante despre trecutul Coreei, oferindu-mi o înțelegere mai profundă a bogăției culturale și tradițiilor acestei țări. Aceste activități mi-au oferit o privire mai amplă asupra Coreei de Sud, nu doar ca destinație a concursului, ci și ca o țară cu o istorie și cultură impresionante.

Serile au fost pline de evenimente elegante, cu seri de Ball, unde am avut ocazia să socializez cu alte participante și personalități importante. Am purtat cu mândrie costumul național românesc, un simbol al tradițiilor și identității noastre culturale, aducând un omagiu României. Am defilat pe scenă cu rochia de gală, un moment culminant în care am strigat cu mândrie numele țării noastre, România, sub privirile unui public internațional.

Selecția mea pentru acest concurs de prestigiu a avut loc prin intermediul SC Trofeo Production Milano, iar susținerea din partea comunității locale a fost crucială pentru succesul meu. Vestimentația pe care am purtat-o a fost creată cu grijă și talent de un designer local , CC Valentina Design, ce tine de par s-a ocupat Luciz Lela tehnician în extensii iar machiajul a fost realizat de Cătălina Ifrim. Această echipă locală m-a ajutat să mă prezint cu încredere și rafinament pe scena internațională.

Dincolo de concursurile de frumusețe, cariera mea în muzică este o altă pasiune importantă. Am colaborat cu artiști precum Susanu, Mădălina Beyonce și Rey Ponty, iar piesele mele sunt disponibile pe YouTube, unde au fost bine primite de public. Am avut onoarea să colaborez și cu producători talentați precum Lucian Elgi și Răzvan Mirea, contribuind astfel la diversificarea și evoluția carierei mele muzicale.

La 38 de ani, sunt mândra mamă a doi copii minunați, care reprezintă cele mai mari realizări ale mele și sursa principală de motivație. Copiii mei sunt inspirația mea zilnică și cele mai mari atuuri pe care îi am, iar părinții mei minunați mi-au oferit întotdeauna un sprijin necondiționat, fiind stâlpii care m-au susținut în toate realizările mele.

În final, pentru toate femeile care se confruntă cu dificultăți sau violență domestică, vreau să le transmit un mesaj de încurajare: Nu renunțați niciodată la visurile voastre. Aveți curajul de a ieși din zona de confort, de a vă găsi independența și de a vă urma aspirațiile. Fiecare dintre noi are o putere interioară incredibilă, care ne poate ajuta să ne transformăm viețile și să ne realizăm visurile. Este esențial să căutăm sprijinul necesar și să ne amintim că merităm o viață plină de iubire, respect și împlinire.”

După o astfel de poveste, am întrebat-o pe Alice Vrînceanu ce planuri de viitor are. Așa cum era de așteptat, dorește să continue în domeniul artistic, în muzică, dar a primit deja propuneri de a juca în câteva filme. Asta înseamnă că sigur vom mai auzi de ea!