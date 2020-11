Dorina Burlacu, originară din comuna băcăuană Brusturoasa, stabilită de mulți ani în Italia, la Reggio Emilia, a uimit italienii cu măiestria și excelența ei în bucătărie. Este chef bucătar, profesor cu un Master în Nutriţie Culinară la Accademia di Nutrizione Culinaria din Bologna, unicul bucătar chef femeie și de origine română care a obținut titlul la această Academie. Acum, reprezintă Italia și, implicit, România și Bacăul, la a cincea ediție Settimana della Cucina Italiana nel Mondo 2020 (Săptămâna bucătăriei italiene în lume), un eveniment care are loc, în aceste zile, la Paris. Și cum pandemia impune, toate prezentările au loc online.

Restaurantul „Libra” al Accademia di Nutrizione Culinaria, din centrul oraşului Bologna, este unic în Europa prin tipurile de mâncare servite, cu reţete certificate şi echilibrate nutriţional. În acest restaurant, Dorina Burlacu prepară paste proaspete, tipic italiene. De asemenea, oferă consultanţă celor care vor să își deschidă un restaurant sau un bar în Reggio Emilia, Parma, Modena, învățându-i merceologia şi nutriţia alimentelor. Acum, trăiește o nouă provocare: participarea la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo (29-29 noiembrie 2020). O discuție cu ea, pe rețelele de socializare (dată fiind situația impusă de pandemie), este întotdeauna o plăcere. Luni seara, am stat din nou o oră de vorbă în legătură cu acest eveniment.

Dorina Burlacu: „Chiar pe 23 noiembrie, în cadrul acestei reuniuni, am vorbit pentru a treia oară în acest an la postul de radio din Paris «Radio italiana vera» despre bucătăria italiană și am prezentat rețeta mea, Erbazzone, un adevărat tribut adus orașului Reggio Emilia în care locuiesc și locul unde s-a născut drapelul Italiei. De aceea am și început acest eveniment cu rețeta Erbazzone, ca o dedicație particulară pentru orașul care m-a adoptat și pentru locuitorii lui. Este o rețetă specială cu aluat tip foietaj, umplut cu frunze de sfeclă și spanac, ceapă și parmenzan, unse cu untură. De altfel, toată săptămâna, pe diferite posturi pe RETe di Paris, vor fi publicate preparatele muncii mele. Pe 27 noiembrie, cea mai importantă zi, la «Unico», un restaurant-cafenea în Reggio Emilia din Via Rodano 15, împreună cu bucătarul-șef Omar Orsi și managerul Andrea Valeriani, voi susține un discurs dedicat academiilor de bucătărie italiene din lume, intitulat «Un viaggio in Italia attraverso il pane». Aceasta va reprezenta și o ocazie de a prezenta rețete speciale de pâine, urmare a unei căutări atente a materiilor prime din zona Reggio. Voi prezenta un coș de pâine făcută din rețete particulare, toate inventate de mine. M-am pregătit foarte mult, am fost și la o moară, Antico mulino Cadonega, Viano, Reggio Emilia, la care am măcinat personal făina specială, am fost la munte și am luat faină de castane, la Civago, in Appennini reggiani, am fost la Villa Oppi a Fidenza, o locație de pe timpul imperiului roman, unde inclusiv Napoleon a trecut pe acolo cu ultima lui soție, ducesa Maria Luigia, de unde am luat vin și struguri cu care voi «asezona» această pâine. Tot ce voi face pe 27 noiembrie sunt rețete realizate în colaborare cu doctorul nutriționist Debora Cera di Roma, care și ea va fi prezentă în această conferință internațională și va vorbi despre aspectele nutriționale ale pâinii pe care o fac eu. Este pentru prima dată când un șef bucătar român face pregătiri culinare împreună cu un doctor nutriționist.”