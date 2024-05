  O alternativă inedită pentru promovarea turistică a României

Preambul

Materialul de față și videoclipurile atașate sunt dedicate tuturor celor care iubesc frumusețile țării noastre și nu în ultimul rând, dlui prof. univ. dr. Puiu Nistoreanu, cercetător științific, formator și specialist în domeniul turismului și serviciilor, unul dintre pionierii studierii fenomenului turismului rural și ecoturismului din România, moineștean la origini și care, la începutul acestui an a pășit în cele de-al șaptelea deceniu de viață…

Și dacă nu am făcut-o până acum, permiteți-mi, dragă domnule profesor, să vă urez La Mulți Ani și la multe alte realizări pe tărâmul turismului românesc!

Activitatea de promovarea turistică este implicată direct în organizarea eficientă a timpului liber al oamenilor, contribuind la o mai bună recuperare și odihnă, dar și la îmbogățirea cunoștințelor și creșterea interesului pentru călătorii, pentru descoperirea de noi destinații turistice. Aceasta face din promovarea turismului, o sarcină deopotrivă interesantă și provocatoare, chiar și pentru cei mai buni și mai experimentați specialiști în marketing.

În ceea ce privește brandul turistic al României, celebra frunză cu sloganul ,,Explore the Carpathian Garden”, nu a avut nici pe departe efectul scontat, dar el continuă să fie în vigoare și astăzi. În martie 2022, a fost înființat, Consiliul de Brand Turistic Național, care să identifice un nou brand de țară și un nou logo, să găsească noi idei pentru promovarea țării și să stabilească noi metode prin care să crească numărul turiștilor străini care ar putea vizita România.

În zilele noastre, tot mai mulți oameni apelează la rețelele sociale pentru a cere sprijin atunci când își planifică viitoarea vilegiatură. Fotografiile și videoclipurile făcute în călătorii se numără printre cele mai populare tipuri de conținut online, iar cele mai cunoscute locuri pentru a le distribui se află pe rețelele sociale de top. Chiar și utilizatorii care nu postează conținut media, postează comentarii pe Facebook sau pe Instagram despre experiențele lor.

În ultimul timp, reţelele de socializare au devenit, de asemenea, o resursă excelentă pentru a aduna informații despre destinații turistice, capacități de cazare și alimentație publică, activități, hoteluri, pensiuni sau case de vacanță, dar și circuite turistice cu tematică. Totodată, foarte mulţi turişti apelează în mod intenţionat la rețelele de socializare pentru a-și planifica vacanţele, dar ele reprezintă, de asemenea, o sursă importantă de inspirație pentru turiştii care nu au încă o destinaţie clară în minte.

Pentru a putea veni în sprijinul iubitorilor de călătorii, nedumeriți încă de ofertele României turistice, pe lângă promovarea pe care o face în afara țării, Charlie Ottley, celebrul jurnalist și realizator britanic al seriei de documentare TV despre România, unul dintre cei mai prestigioși promotori ai ţării noastre peste hotare, România poate și chiar ar trebui să găsească și alte alternative de promovare, care să pătrundă în mai toate colțurile lumii.

Una dintre acestea ne-ar putea fi oferită de doi importanți și experimentați animatori ai turismului mondial, respectiv duo-ul canadian Bob și Clint Moffatt, reuniți sub titulatura/proiectul ,,Music Travel Love”, ineditul constând în faptul că aceștia realizează promovarea unei țări prin intermediul muzicii. Cum? Răspunsul îl găsim chiar pe site-ul lor de prezentare și muzică live, dar și pe paginile de Facebook, Instagram și TikTok ale acestora, ca și pe YouTube:

,,Cei doi muzicieni au lansat o serie de videoclipuri de studio de călătorie pe care le-au intitulat `Music Travel Love`. Combinând muzica, călătoriile și dragostea pentru familiile lor, Bob și Clint și-au împachetat studioul în câteva rucsacuri mici, s-au îndreptat prin lume în căutarea celor mai frumoase destinații la care puteau ajunge și au filmat videoclipuri atât cu coperta, cât și cu propriile lor originale. Aceste videoclipuri sunt apoi partajate pe toate platformele lor de rețele sociale în creștere rapidă și pe YouTube – de asemenea, fiecare melodie este disponibilă pe toate serviciile de streaming. Până în ianuarie 2021, videoclipurile lor au înregistrat aproape 900 de milioane de vizualizări pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, cu peste 7 milioane de urmăritori combinați!

Deși `Music Travel Love` este un proiect pe care intenționează să-l dezvolte de-a lungul anilor și să-l împărtășească cu fanii lor din întreaga lume, acum se extind în noi proiecte precum: `Music Travel Relax`, `Music Studio Love` și, probabil, multe altele.

,,Music Travel Love” va putea astfel, să eficientizeze acţiunile de promovare a României ca destinaţie turistică atractivă, unei categorii numeroase şi variate de public, într-un mod extrem de accesibil, plăcut și inedit, adaptând conţinutul lor muzical şi mesajele cheie, mai tuturor necesităţilor, preferinţelor şi tendinţelor de consum ale turiştilor din întreaga lume.

Experimentul este unul foarte eficient, prinde repede și foarte bine la mai toate categoriile sociale. După cum veți putea vedea și auzi pe link-urile la care voi face trimitere, fiecare videoclip durează doar câteva minute și se rulează pe fundalul unui peisaj sau destinație turistică din țara gazdă a proiectului, o parte dintre melodiile interpretate fiind din repertoriul unor mari artiști și trupe din industria muzicală, dar atent alese, în funcție de oferta pe care o preferă/propune țara respectivă. De asemenea, cei doi soliști și instrumentiști sunt deseori acompaniați de nume cunoscute ale muzicii din fiecare țară care derulează un astfel de proiect, întărind astfel, imaginea destinației pe care o promovează…

Tot de pe site-ul lor aflăm că formația este un duo de frați canadian format din Bob și Clint Moffatt. Cântând profesional încă de la vârsta de 4 ani, cu peste 5. 000 de spectacole live, Clint și Bob se încadrează cu siguranță în categoria animatorilor experimentați. Împreună cu frații lor, Scott și Dave, numiti pe atunci ,,The Moffatts”, au semnat cu ,,Polydor Records” din Nashville și au devenit cea mai tânără trupă care a semnat vreodată un contract de discuri cu o casă majoră. De-a lungul carierei lor, au vândut peste șapte milioane de discuri, (probabil alte șapte milioane pe piața neagră asiatică), au înregistrat șapte albume, au avut discuri de aur și platină în 32 de țări, au susținut unul dintre primele concerte plătite vreodată în China, a susținut primul concert pe stadion în aer liber din Vietnam și, până în prezent, deține recorduri de vânzări de albume pentru un act internațional în Indonezia, Filipine, Malaezia, Thailanda și Singapore! În 2006, Clint și Bob s-au mutat înapoi la Nashville, unde și-au restabilit cariera de compozitori. Au lansat 2 LP-uri incredibile în acest interval de timp. În 2015, au lansat un single independent ,,Goodbye Baby” care s-a clasat în top 20. În octombrie 2016, MTL a lansat single-ul ,,Amen for Women”, care în câteva săptămâni a eclipsat cu mult peste 2 milioane de vizualizări pe YouTube. Celălalt LP al lor, ,,Happy`N High”, a fost scris, cântat și produs de Bob și Clint în propriul lor studio. Pe lângă faptul că scriu pentru propriile proiecte, ei scriu și pentru alți artiști și proiecte. Au avut trei cântece pe albumele artistului canadian Jimmy Rankin. În plus, au cântat patru dintre melodiile lor în emisiunea ,,ABC” în orele de maximă audiență, la Nashville. Din 2028, MTL a lansat o serie de videoclipuri de studio de călătorie pe care le-a intitulat ,,Music Travel Love”, despre care am făcut referire în rândurile de mai sus.

Imaginile și melodiile care completează fundalurile videoclipurilor sunt superbe, de parcă totul are loc în altă lume…

Deși nu lipsesc din repertoriu creațiile originale, majoritatea melodiilor sunt cover-uri celebre (,,Stand By Me”, ,,How Deep Is Your Love”, ,,Let It Be”, ,,Imagine”, ,,Nothing`s Gonna Change My Love For You”, ,,You Are My Sunshine”, ,,Perfect”, ,,This I Promise You by”, ,,Flowers” și multe altele), care dau bine la publicul de orice vârstă, reinterpretate într-o manieră originală, cu tonuri pure, melodice, unde armonia vocilor este una cum rareori ți-e dat să auzi…

Iată și câteva mostre muzicale de promovare a unor destinații turistice, în ideea în care și țara noastră s-ar prinde într-un astfel de proiect, sau în altele de acest fel…

Sursa: Site-ul ,,musictravellove.com”, la http://www.musictravellove.com/ , pagina de Facebook https://www.facebook.com/musictravellove/ , respectiv Instagram, la https://www.instagram.com/musictravellove/

Romulus-Dan BUSNEA