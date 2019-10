Câtă vreme accidentele rutiere vor fi folosite de politicieni fără scrupule pentru a-și demoniza inamicii și a transforma cadavrele în procente electorale, nu vom avea o dezbatere serioasă despre problema circulației în România. Autostrăzile nu sunt soluția la genocidul de pe șosele; am curajul să pronostichez că și după ce vom avea mii de kilometri de autostrăzi, vom avea cimitire plasate lângă banda de urgență. Morții din accidentele rutiere din România nu sunt provocați de lipsa infrastructurii, ci de tembelismul șoferilor, imprudența, neam-prostia, lipsa de prevedere, fascinația puterii sau alte lucruri de felul acesta. Iar autostrăzile nu o să rezolve aceste probleme, dimpotrivă, le vor amplifica. Vor da iluzia unei totale protecții față de orice eveniment rutier.

Păi, nu ne spun mereu politicienii că autostrăzile sunt panaceul, sunt culmea civilizației, soluția la toate problemele noastre, că ne vor scăpa și de accidente, și de aglomerații, ne vor aduce bunăstare, vor invita investitorii să ne ia cu asalt, turiștii să-și lase banii și vor mai face, eventual, și cartofi prăjiți?! Păi dacă ne spun asta, trebuie să fie adevărat, nu?! Nu chiar! Și în țările cu tradiție în construcția de autostrăzi, chiar și în Germania, „mama autostrăzilor” din Europa există accidente și morți.

Se calculează în fiecare an indicele de mortalitate pe autostrăzi și, în mod surprinzător, acesta crește an de an. La noi, pe alea câteva bucăți de autostrada pe care le avem, se produc mereu accidente. Deși, dacă ne luăm după ceea ce ni se spune, nu ar trebui să avem așa ceva, că doar e autostradă, nu?! Dacă lăsăm prostiile la o parte, poate ne îndurăm să discutăm într-o zi în mod sincer despre calitatea șoferilor din România, despre lipsa condusului preventiv, despre graba continuă, despre nerespectarea legislației rutiere, fentarea polițiștilor, nerespectarea vitezei, anunțarea filtrelor rutiere, condusul sub influența alcoolului sau a drogurilor, pietonii kamikaze și alți factori generatori de accidente.