Noua Lege a Pensiilor. Ce schimbări aduce și cum afectează pensionarii

Începând din septembrie 2024, va intra în vigoare noua Lege a Pensiilor nr. 360/2023, care aduce modificări importante în modul de calcul al pensiilor pentru cetățenii români. Unul dintre cele mai semnificative aspecte ale noii legi este înlocuirea punctului de pensie cu un nou indicator numit punct de referință. Această schimbare va genera recalcularea pensiilor din oficiu, fără a fi nevoie ca pensionarii să depună cereri în acest sens.

Recalcularea Pensiilor – ce venituri se Iau în considerare?

Conform noii legi, recalcularea pensiilor va include două tipuri de venituri: permanente și nepermanente.

Veniturile permanente luate în calcul sunt:

⦁ Sporul de vechime în muncă;

⦁ Sporuri, indemnizații și majorări ale retribuției tarifare conform Legii nr. 57/1974;

⦁ Sporuri acordate de ministerele de resort, conform legislației în vigoare;

⦁ Sporuri cu caracter permanent, conform Legii nr. 49/1992;

⦁ Alte sporuri cu caracter permanent.

Veniturile nepermanente includ:

⦁ Formele de retribuire în acord, cu bucata, în regie sau după timp;

⦁ Premiile anuale și cele acordate pentru realizări deosebite;

⦁ Recompense cu caracter limitat, acordate în anumite sectoare;

⦁ Al treisprezecelea salariu;

⦁ Retribuirea pentru orele suplimentare;

⦁ Sporul pentru personalul didactic care îndrumă practica psihopedagogică;

⦁ Indemnizațiile de muncă nenormată;

⦁ Alte sporuri nepermanente care au generat contribuții sociale.

Deciziile de revizuire a pensiilor: ce implică?

Este important de menționat că deciziile de revizuire a pensiilor sunt diferite de recalcularea automată prevăzută de Legea 360/2023. Deciziile de revizuire sunt emise de casele teritoriale de pensii atunci când se constată greșeli în calculul pensiilor, fie că acestea duc la creșterea sau scăderea valorii pensiei. Acest proces reprezintă o practică standard și nu are legătură directă cu recalcularea prevăzută de noua lege.

Vor scădea pensiile în urma recalculării?

Conform prevederilor legii, pensionarii nu vor suferi scăderi ale pensiilor aflate deja în plată. În cazul în care recalcularea determină o pensie mai mică decât cea actuală, pensionarii vor continua să primească cuantumul mai mare, asigurându-se astfel protecția veniturilor acestora.

Termene și proceduri pentru recalculare

Recalcularea pensiilor va fi realizată automat în perioada 1 septembrie 2024 – 1 martie 2025, conform legislației în vigoare. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) estimează că deciziile de recalculare vor fi comunicate pensionarilor până la sfârșitul lunii august 2024, prin intermediul Poștei Române.

Punctul de referință – noua bază pentru calculul pensiilor

Punctul de referință, care înlocuiește punctul de pensie, va avea o valoare inițială de 81 de lei. Calculul pensiei se va face prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de fiecare asigurat cu valoarea acestui punct de referință.

Punctele de Stabilitate – un beneficiu suplimentar

Noua lege introduce și conceptul de “puncte de stabilitate”, care sunt acordate persoanelor cu stagii de cotizare mai mari de 25 de ani. Acestea se adaugă la punctajul total pentru a determina cuantumul pensiei, după cum urmează:

⦁ 0,5 puncte pentru fiecare an peste 25 de ani;

⦁ 0,75 puncte pentru fiecare an peste 30 de ani;

⦁ 1 punct pentru fiecare an peste 35 de ani.

Noua Lege a Pensiilor nr. 360/2023 vine cu schimbări semnificative pentru toți pensionarii din România, însă asigură că nicio pensie nu va fi redusă în urma recalculării. Cu recalcularea efectuată automat și cu protecții în caz de pensii diminuate, pensionarii pot avea încredere că veniturile lor vor fi protejate în această tranziție.