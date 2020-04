Ambasada Chinei a publicat o listă cu opt puncte pe care autoritățile de la Beijing le-au bifat în lupta cu virusul. În general sunt lucruru de bun simț, nu foarte ieșite din comun, însă, când comparăm ce au făcut chinezii și ce am făcut noi, se strică feng-shui-ul. Și nu, nu este vorba despre lucruri prea mari ca să le putem face și noi; căci nu ordinul de mărime îl comparăm, ci bifarea sau nu a unor puncte.

În primul rând, autoritățile chineze au înființat Grupul de conducere centrală pentru a răspunde situației epidemice. Am făcut și noi același lucru, doar că am dat coordonarea Ministerului de Interne, nu Ministerului Sănătății.

Al doilea punct a fost intervenția rapidă. După ce și-au dat seama cu ce se confruntă, autoritățile de la Beijing nu au stat pe gânduri și început construcția de spitale provizorii. La noi, mai ținem minte, încă se lansau candidați, se propuneau premieri și a ieșit președintele să ne anunțe că peste câteva zile va declara Starea de Urgență.

Al treilea apunct: coordonarea națională. 40.000 de cadre medicale au fost aduse în provincia Hubei și mii de tone de echipamente. La noi prostul management și lipsa de echipamente au scos din luptă sute de cadre medicale înainte să înceapă bătălia.

Izolarea a fost punctul patru. Închiderea orașului Wuhan, limitarea mișcărilor populației, prelungirea vacanțelor. La noi a fost consemnată populația acasă dar au intrat circa un milion de cetățeni din zonele contaminate, fără aproape nici un fel de control, doar cu promisiunea că vor sta în izolare. Ulterior, mii de cetățeni au ieșit din țară să meargă la muncă în străinătate.

Punctul cinci – tratamentul simptomatic. Aici nu am auzit să fi fost probleme la noi, s-au aplicat diferite metode.

Punctul șase, însă, este total diferit: asigurarea bunăstării oamenilor. Locuitorii izolați au primit hrană și alte lucruri absolut necesare din partea autorităților, după un program bine pus la punct. În România s-a declanșat panica, s-au golit magazinele, au început să dispară produsele de pe rafturi.

Punctul șapte – stabilizarea economiei. China nu pierde timpul: încurajează revenirea economică, pregătește proiecte, insistă să se redeschidă afacerile. Ce s-a întâmplat la noi?! Multă lume nu a primit nici măcar ajutorul de șomaj până în Paște, proiecte economice nu sunt, prețurile cresc, nu știe nimeni ce să facă, politicienii se gândesc deja la alegeri.

Despre punctul opt chiar nu are rost să vorbim: accelerarea cercetării științifice. China are o serie de vaccinuri in teste; noi ne-am lăudat că am avea ceva dar ni l-au furat… chinezii.