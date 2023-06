Noi perspective pentru România alături de Uniunea Europeană de Judo

În perioada 10-21 iunie 2023, Croația a găzduit cea de-a opta ediție a EJU Judo Festival, evenimentul finalizându-se cu o serie de activități dedicate sportivilor și antrenorilor Special Needs.

La invitația Denisei Marian (Deliu), consilier al președintelui Uniunii Europene de Judo, România a fost reprezentată de CS Bronx Powerlifting Club Bacău, prin antrenorii Daniel Zodian și Maria Budău, sportivii Ionela Ivan, Grafian Cojocaru, Alexandru Zodian, Oana Panțiru, dar și de președintele clubului, Gabriela Iftimescu. De la începutul anului 2022, clubul a adus în România cea mai mare campanie de judo adaptat prin care a propus copiilor cu dizabiliăți de ordin psihic o formă de terapie alternativă, prin sport, la care au participat nu mai puțin de 729 de copii din municipiul Bacău, în cadrul proiectului „Judo se joacă, CE Spui?’’, finanțat prin programul In Stare de Bine, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. În anul 2023, campania urmează să se extindă la nivel național, în 10 județe din țară, prin proiectul „Judoka, rei!-Unde temerile dispar…’’, astfel încât valoarea educativă și terapeutică a judoului să fie din ce în ce mai intens promovată.

În cadrul evenimentului, participanții s-au bucurat de sesiuni de judo adaptat, de seminarii teoretice și practice legate de abordările dizabilităților, de divizarea sportivilor în funcție de nivelul de dizabilitate, dar și de regulile competițiilor Special Needs, precum și de jocuri și de activități nonformale, cum ar fi pictat de tricouri sau crafting. Totodată, festivalul a adus alături de judoka și de antrenori și mari nume din lumea judoului, precum Nuno Delgado și Malte Geppert, coordonatori ai programului Judo for Children in the European Judo Union, Marina Draskoviç, coordonator al departamentului de judo adaptat al Uniunii Europene de Judo, Barbara Matic, dublă campioană mondială, și campioana olimpică de origine slovenă Tina Trstenjak.

În urma festivalului, unde au fost prezente la dialog și schimb de bune practici organizații din întreaga lume care lucrează cu judoka cu dizabilități mentale, se va publica pe site-ul EJU regulamentul oficial de desfășurare a evenimentelor sportive de judo Special Needs, precum și modul de recunoaștere, de definire și de încadrare a dizabilității, astfel încât, la nivel european, organizațiile să poată dezvolta un sistem unitar de lucru, înlăturând conflictele de natură organizatorică și de participare.

Echipa CS Bronx Powerlifting Club Bacău, căreia, din 2021, i s-a alăturat și Denisa Marian, urmează să implementeze primul festival de judo adaptat alături de Uniunea Europeană de Judo. Mai presus de sport, judoul este un mod de a crește, de a-ți depăși limitele și de a te dezvolta, aspect pe care echipa Bronx Sport Club dorește să îl scoată în evidență prin propunerea de programe de judo pentru copiii tipici, dar și atipici, care să ajungă în toate școlile din România, către elevi, profesori de educație fizică și sport, dar și către părinții care caută o formă de terapie pentru copiii lor. Școala Căderii este doar un exemplu de program de judo care a fost implementat cu succes la nivel internațional și care poate fi fructificat în școli, dar și în cluburile sportive, indiferent de ramura de sport practicată.

„Să lucrăm cu sportivi cu dizabilități intelectuale pornește de la a-i înțelege. La persoanele care suferă de o dizabilitate intelectuală, există, conform medicilor, deficiențe în două domenii: la nivel de funcționare intelectuală, prin incapacitate sau capacitate redusă de învățare, motivație, luare de decizii și rezolvare de probleme, cu un IQ de sub 70, și la nivel de comportamente adaptative, care înseamnă abilitățile obișnuite prin care noi supraviețuim în viața de zi cu zi, de la comunicare, interacțiune și capacitate de autoîngrijire. Iar judoul vine și se pliază pe fiecare practicant, pentru că nevoile de joacă, încredere, curaj, interacțiune și comunicare sunt nevoi ale fiecărui om, indiferent de abilități sau dizabilități. Iar, pentru a-i cita pe prietenii noștri de la Special Needs Judo Foundation, promotori ai judoului adaptat în Europa, SN judo is created for all judoka. Every participant will have the opportunity to enjoy and compete in judo together, at their own level, in the safest way possible. And this can be done because we made sure that the rules promote safety’’, a explicat Daniel Zodian, antrenor de judo coordonator CS Bronx Powerlifting Club Bacău.