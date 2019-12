O parte dintre băcăuani o cunosc pe Mia ca fiind solista trupei „Memory” condusă de Claudiu Filip sau de la emisiunea „Cântă acum cu mine” la care a participat în 2019. Eu am cunoscut-o pe Mihaela Ojog când era „tânără speranță” la Palatul Copiilor și am avut-o invitată la o emisiune de radio. Absolventă a Colegiului „Mihai Eminescu” din Bacău și a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, extensia Piatra Neamț, Mia a avut câteva realizări despre care ne povestește astăzi.



„Diploma studiilor mele este de profesor de muzică, dar nu pot să spun că profesez la cel mai bun nivel. Predau lecții de canto-muzică ușoară copiilor la un club privat. După ce am terminat facultatea am predat timp de doi ani la Colegiul de Artă din Bacău dar au fost niște probleme cu titularizările și am renunțat. Pot să spun că 2019 a fost un an bun, mai ales că am avut acea participare la emisiunea «Cântă acum cu mine» de la Pro Tv care mi-a adus ceva notorietate. Bine, multă lume mă cunoaște din trupa Memory, a cărei solistă sunt. Povestea mea cu cântatul a început la liceu, în clasa a IX-a. Am mai încercat eu prin gimnaziu, când am fost și la Școala Populară de Artă vreo doi ani, dar a fost ceva timid, să spun, și din motive financiare. Când eram în clasa a IX-a, împreună cu colegii de liceu ne-am pregătit de Crăciun, cu colinde și cu tot ce trebuie. Atunci am fost remarcată de colegi, dar în mod special de profesorul de sport Alexandru Nagy care se ocupa de partea artistică din liceu și care m-a îndrumat spre Palatul Copiilor. Acolo l-am cunoscut pe Claudiu Filip și un grup foarte faini de oameni. Și așa am început să mă formez, să evoluez, iar după ce am terminat liceul, la îndrumarea profesorilor mei, am mers la facultatea de muzică. Între timp am participat la mai multe festivaluri prin țară, cred că cel mai important fiind «Dan Spătaru», un festival național desfășurat la Medgidia. Nu pot să spun că am excelat în premii pentru că am participat la puține astfel de evnimente. Cred că cel mai important premiu a fost un premiu special al juriului și un premiu II la un festival francofon unde am cîntat «Je t’aime» a Larei Fabian. Nici nu știam franceză atunci. L-am cântat după ureche și apoi mi-am dat seama că nu a fost foarte bine. După ce am intrat la facultate, împreună cu Claudiu Filip am gândit proiectul «Memory». La începu am cântat în doi, apoi în trei, iar astăzi, în trupă suntem 9 membri cu tot cu sunetist. Colaborăm și cu o solistă de muzică populară, penntru că eu cânt doar ușoară, și mai avem și un dj. Între timp, pe lângă participarea la emisiunea «Cântă acum cu mine» am mai avut și alte încercări. Am fost în 2013 la «Vocea României» unde am luat audițiile în preselecții și am mers până în «bilnde-uri» dar nu s-au întors scaunele iar acel moment nu a fost dat pe post. Am mai avut și alte încercări, dar acum s-a schimbat formatul și mi se pare un pic mai greu acum. La alte concursuri nu am fost pentru că nu mă atrag altfel de formate. La «Cântă acum cu mine» ei m-au contactat pentru că mă aveau în baza lor de date. Și acolo a fost poveste grea… Am luat audițiile iar filmările le-am avut în Polonia pentru că acolo erau studiourile și echipa de producție pentru Europa, concursurile din toate țările din Europa filmând acolo. A fost o provoacare foarte, foarte mare, pentru că nu știam despre ce este vorba. M-am uitat pe youtube să văd cum era. E un format interesant în care eu am reușit să ridic 72 de jurați ceea ce pentru mine a fost foarte bine. Mult mai bine decât mă așteptam. Am cântat «Sweet Child o’mine» de la Guns N’ Roses. Foarte mult în acest concurs m-a ajutat Cornel Ilie de la Vank cu care am legat o frumoasă prietenie. Este un om extraordinar. Nu știu cât impact a avut apariția mea la tv dar pot să spun că au fost ceva reacții online. Pentru viitor, planurile sunt legate de trupă. Vrem să compunem unu-două cântece, să fie ale noastre. Sigur, voi încerca din nou la «Vocea», dar nu știu când. Trebuie să subliniez în final că, muzica este totul pentru mine.”