Azi, joi 25 ianuarie, de la ora 15 membrii Ansamblului artistic „Mugurașii" din Agăș vor fi prezenți pe micile ecrane în emisiunea „La Măruță" ca participanți ai Concursului „Duelul Ansamblurilor". Inimoșii agășeni conduși de către învățătoarea Ecaterina Rață și „struniți" pentru a prezenta cele mai frumoase dansuri populare ale meleagurilor băcăuane de către cunoscutul coregraf Robert Costrovanu vor concura în platoul de filmare cu membrii Ansamblului profesionist din Slatina (jud. Olt). Este de remarcat faptul că Ansamblul „Mugurașii" din Agă ș este singurul ansamblu din județul Bacău rămas în acest concurs să lupte pentru a se califica în etapa viitoare. Pentru a putea face încă un pas spre finala acestui concurs pe parcursul desfășurării emisiunii „Mugurașii" din Agăș pot fi votați gratuit (on-line). Conducătoarea ansamblului din Agăș, învățătoarea Ecaterina Rață a menționat că: „Emisiunea «Duelul Ansamblurilor» promovează obiceiurile, tradițiile și cântecele populare românești, iar prezența ansamblului nostru face cinste județului Bacău. Noi vom da tot ce este mai bun dar putem trece mai departe doar prin votul privitorilor la această emisiune! Astfel «continuă povestea» Ansamblului Mugurașii, care duce mai departe tradițiile acestor frumoase meleaguri". Menționăm că în anul trecut activitatea Ansamblului artistic „Mugurașii" din Agăș s-a bucurat de un deosebit succes prin prezența cu spectacole în Germania, Macedonia și în Republica Moldova precum și prin participarea la numeroase festivaluri și concursuri naționale, la care au cucerit multe trofee și premii.

