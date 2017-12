Cine este Moș Crăciun? „Moș Crăciun ești tu”, ne-au spus liceenii buhușeni, printr-un proiect dezvoltat în parteneriat cu Palatul Copiilor Bacău, structura Buhuși. Scopul proiectului a fost reprezentat nu de marcarea identității multiple a Moșului, ci de nevoia dezvoltării empatiei și spiritului civic al elevilor. Luni, sala de sport a Colegiului „Ion Borcea” a fost neîncăpătoare, la meciul de fotbal dintre selecționata liceului și cea a trupei de Teatru de la Clubul Elevilor Buhuși. Cupa „Sf. Ierarh Nicolae”, oferită de Protopopiatul Buhuși, prin preotul protopop Vasile Cozma, a fost cucerită de echipa liceului. Pentru a asista la meci, spectatorii au donat câte o jucărie. Sacii plini au ajuns la cei 25 de copii botezați la începutul lunii, la Poiana Negustorului. Miercuri, în sala Cercului de Teatru, Clubului Elevilor Buhuși, a fost aplaudat un minunat spectacol caritabil – muzică, dans, dar și momente de teatru -, al liceenilor coordonați de prof. Ștefan Zaharia și prof. Andreea Ștefania Cojocaru. Spectacolul a culminat cu un concert superb de colinde al liceenilor coordonați de prof. preot Mihai Macovei. Spectatorii au donat diferite sume de bani care au fost oferite unor elevi ai Colegiului, care riscau să fie ocoliți de Moș Crăciun. Activitățile au făcut dintr-un proiect mai amplu, „Săptămânile Dezvoltării Personale și Autocunoașterii prin Artă”. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.