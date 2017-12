Actualitate Moș Crăciun a adus nouă mașini polițiștilor băcăuani de Comunicat de presa -

9 autoturisme Dacia Logan au fost repartizate poliţiştilor din judeţul Bacău, pentru a folosite în misiunile desfășurate pentru siguranţa cetăţenilor Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău a primit 9 autospeciale noi, Dacia Logan, care au intrat în dotarea polițiștilor. Efortul de îmbunătățire a mobilității Poliției Române are ca beneficiar final cetățenii, astfel încât întreaga comunitate să beneficieze de un serviciu polițienesc de calitate. 64 SHARES Share Tweet

