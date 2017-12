Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Bacău şi Oradea și ai Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au ridicat peste 120.000 de lei și aproape 10 kg. de cannabis, în urma a 2 percheziții efectuate la persoane bănuite de trafic de droguri de risc. La data de 20 decembrie a.c. polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate din Bacău şi Oradea și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Bacău, au efectuat 2 percheziții domiciliare în Bacău și Oradea, la persoane bănuite de trafic de droguri de risc. În urma perchezițiilor au fost ridicați 106.800 de lei, 4.085 de euro, 440 de dolari, aproximativ 6,4 kg. de muguri și inflorescențe de plante de cannabis, aproximativ 2,7 kg. de masă verde de plante de cannabis rezultată din 133 ghivece cu plante de cannabis aflate în diferite stadii de creștere, un laptop, 2 telefoane mobile și diferite instrumente folosite pentru cultivarea indoor a cannabis-ului. Față de o persoană a fost dispusă măsura reţinerii, pentru 24 ore, iar față de alta a fost dispusă măsura controlului judiciar, sub aspectul comiterii infracțiunii de trafic de droguri de

risc. 1 of 4 Totodată, poliţiştii au prins în flagrant delict, pe raza municipiului Bacău, un bărbat, de 33 de ani, în momentul ridicării unui colet cu 200 g. de cannabis. La percheziții au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale – I.P.J. Bacău.

