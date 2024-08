Ministerul Muncii și Solidarității Sociale anunță o măsură importantă pentru pensionari: Pensiile sub 3.000 de lei nu vor mai fi impozitate începând cu 1 octombrie

O veste bună pentru milioane de pensionari din România a fost anunțată de către ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura-Oprescu, în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel” difuzată de Realitatea TV. Începând cu 1 octombrie 2024, nicio pensie sub 3.000 de lei nu va mai fi impozitată, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă a pragului de impozitare față de nivelul actual de 2.000 de lei.

„În această seară am o veste bună pentru pensionari! După o analiză făcută împreună cu premierul Marcel Ciolacu, am decis că, începând cu 1 octombrie, de Ziua Persoanelor Vârstnice, nicio pensie sub 3.000 de lei nu va mai fi impozitată!”, a declarat ministrul Simona Bucura-Oprescu.

Această decizie este menită să sprijine pensionarii cu venituri mici și să le ofere o protecție financiară sporită într-un context economic marcat de creșterea prețurilor și inflație. Conform noii reglementări, doar pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei vor fi supuse impozitării, iar impozitul va fi de 10% din suma care depășește acest prag.

Măsura vine ca răspuns la numeroasele solicitări din partea pensionarilor și organizațiilor care îi reprezintă, cerând o reducere a poverii fiscale asupra celor mai vulnerabile categorii de populație. Decizia este considerată un pas important în direcția asigurării unui trai decent pentru pensionari, mai ales în contextul actual al provocărilor economice.

Ministrul Muncii a subliniat că această inițiativă este parte a unui pachet mai larg de măsuri sociale pe care Guvernul le are în vedere pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale persoanelor vârstnice. „Ne dorim ca toți pensionarii să poată trăi cu demnitate și să nu fie împovărați de taxe și impozite care le afectează veniturile modeste”, a adăugat Simona Bucura-Oprescu.

Această schimbare legislativă va intra în vigoare la 1 octombrie 2024, marcând astfel o Ziua Persoanelor Vârstnice cu o măsură concretă care să le îmbunătățească viața. Decizia este așteptată să fie bine primită de beneficiarii sistemului de pensii, care vor vedea o creștere a sumelor nete primite lunar.