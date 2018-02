Ministerul Finanțelor Publice a anunțat că este în curs de elaborare un proiect de act normativ care să stabilească un mecanism mai simplu de declarare și plată a CAS (contribuția în sistemul de pensii) și CASS (contribuția în sistemul de sănătate) datorate de persoanele fizice, prin Declarația 600. Măsura este luată în contextul prorogării termenului de depunere a Declarației 600, noul termen pentru depunerea acesteia fiind 15 aprilie. „Se are în vedere – spun cei din minister – reducerea numărului de declarații depuse de persoanele fizice prin unificarea unor formulare, ca un pas important în îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Programul de Guvernare privind reducerea numărului de formulare solicitate de ANAF și depunerea unui formular pe an pentru cei care au venituri din activități independente”. Ministerul a mai transmis că proiectul de act normativ va face obiectul dezbaterii publice și consultării cu categoriile de persoane fizice care au obligația plății CAS și CASS. „Termenul preconizat pentru finalizarea noului mecanism este 1 martie, astfel încât să se asigure timpul necesar pentru informarea persoanelor fizice cu privire la obligațiile declarative și de plată a contribuțiilor sociale” – a precizat ministerul. În Bacău au depus deja Declarația 600 circa 1.000 de contribuabili. 13 SHARES Share Tweet

