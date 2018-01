-parcările de pe E 85 frecventate de TIR-uri, supravegheate de autorități În contextul apariției unui nou focar de Pestă Porcină Africană la porci domestici în județul Satu Mare, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacău a dispus o serie de măsuri de profilaxie nespecifică. Astfel, pe lângă instruirea medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți și a celor oficiali responsabili cu monitorizarea teritoriului, DSV monitorizează zilnic certificatele postate în sistemul TRACES, în special în privința aspectelor referitoare la originea animalelor, rutele de transport, agenții economici crescători sau dealerii de animale. În plus, se fac instruiri la nivelul tuturor factorilor implicați în industria suinelor, dar și a crescătorilor de animale din sectorul comercial sau non-comercial, a vânătorilor și a pădurarilor privind pericolul pe care îl reprezintă boala, în vederea notificării cât mai timpurii a oricăror suspiciuni de boală care pot fi atribuite pestei porcine africane. Totodată, au fost informate toate UAT-urile din județ despre necesitatea ecarisării teritoriului și a ridicării regulate a gunoiului menajer din zona parcărilor frecventate de TIR-uri de pe Drumul European E 85 și din zona traseelor turistice. „Pentru crescătorii de porcine din sistem gospodăresc, subliniem necesitatea respectării unor reguli minime pentru a evita îmbolnăvirea suinelor. Astfel, nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă. Este recomandat chiar ca, pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost, să puneţi o tăviţă cu paie îmbibate cu o soluţie slabă de sodă caustică”, a declarat dr. Florin Baltă, purtătorul de cuvânt al DSVSA Bacău. Totodată, se recomandă creșterea porcilor doar în spaţii îngrăite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea fermierilor, cu porci mistreţi sau cu proprietari străini care deţin porci domestici. Nu hrăniţi animalele cu resturi alimentare/lături/spălătură provenite de la carnea de porc gătită în familie, iar dacă există vânători în familie care aduc carne de mistreţ, sub nicio formă nu daţi porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne. Potrivit veterinarilor, pesta porcina africană (PPA) este o boală extrem de periculoasă şi de contagioasă, pentru care nu există, în acest moment, nici vaccin şi nici tratament. Boala afectează speciile şi rasele domestice şi sălbatice de porcine, mortalitatea fiind de 100 la sută. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.