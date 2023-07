Atmosferă prietenească și voie bună în centrul orașului Bacău, acolo unde, sâmbătă 22 iulie, s-a desfășurat Marșul Factorilor Poștali 2023, organizat de Oficiul Județean de Poștă Bacău. Poștașii băcăuani de pe tot cuprinsul județului au venit la acest eveniment însoțiți de prieteni și familii, copii, și au savurat fiecare moment al unei întreceri amicable în care nu rezultatul a fost cel mai important ci faptul că participi. De altfel, participanții, indiferent de vârstă, au demonstrat că au o condiție fizică de invidiat.

Competiția s-a derulat pe secțiuni, feminin și masculin, fetele mărșăluind pe 3.000 de metri iar băieții pe 5.000.

Înainte de start am luat pulsul competitorilor.

„Am venit cu gând de câștig, ca ultima data, înainte de pensie. Și ca în fiecare an, vreau să le iau premiile colegilor. Cred că până acum am mai participat de vreo 15 ori, iar odată am câștigat locul 2, odată am luat premiul pentru cel mai în vârstă participant și odată pentru cel mai correct mers.” Tănase Daniela, Onești

Competiție în familie

Interesant a fost să descoperim două doamne din Comănești, mama și fiică, participante împreună, Vancea Mioara și Nistor Cristina.

„Eu particip de vreo 10 ani și de vreo 3 ori chiar am ieșit pe locul 1, aici, pe județ, iar odată am locul 1 pe țară, la Cluj. Iar acum, o să mai particip cât voi putea. Este o plăcere pe care o ai în sânge.” Vancea Mioara, Comănești „Eu am participat doar de vreo 6 ori, odată am avut și o mențiune. Dar este mai puțin important premiul ci faptul că participi. Iar dacă dă Dumnezeu să fiu sănătoasă, o să particip de fiecare dată.” Nistor Cristina, Comănești

Mai interesant este și faptul că nepoata doamnei Mioara și fiica doamnei Cristina lucrează tot la Poștă pe un post de oficiant și pe care își doresc să o angreneze în această competiție. Glumind, am zis că acest marș, dincolo de tradiție de familie, se lasă moștenire precum tronul în casele regale.

După finish-ul probei feminine, am abordat-o pe câștigătoare:

„Nu este prima data când concurez. Am avut mai multe participări pe țară, sunt mândră de ceea ce pot. Am 38 de ani și doi copii minunați, pe care i-am luat cu mine să mă susțină, și mi-am dat tot interesul să nu-i dezamăgesc.” Timulescu Alina, Oficiul 1 Onești, câștigătoarea probei feminine

Veterana competiției feminine este Felicia Gabriela Moisă de la Oficiul Poștal Moinești 1, care a participat la prima competiție în 1986, când avea 18 ani, iar de atunci nu a lipsit la nicio ediție, cu excepția anului când la adus pe lume pe fiul său.

„La județ m-am menținut mereu pe locul 1, la fazele naționale am avut și locul 1, 2 și 3 și am fost și la trei Balcaniade, unde am avut rezultate bune, dar pe echipe. Pentru mine – care fac anul viitor 40 de ani de când lucrez în Poșta Română – cred că marșul a însemnat rămânerea mea în Poștă. Atât de mult mi-a plăcut… faptul că tot timpul ești în mișcare, doar tu cu gândurile tale. Asta spune tot. De anul trecut sunt înscrisă și la un club sportive din București, iar anul trecut am avut concurs pe mars, pe grupe de vârstă, și am obținut locul 1 la proba de 5.000 metri mars pe stadion, iar la 10.000 metri pe șosea, la Sibiu, am luat locul 2 pe țară. Astăzi am fost pe locul 3, dar au fost alte condiții. Dar indifferent ce va fi, voi continua, pentru că pentru mine e un mod de viață”, ne-a povestit doamna Felicia, care susține aproape zilnic antrenamente, alergând între localități. Deja este cunoscut acest fapt de oamenii din zonă care de multe ori s-au oferit să o ia cu mașina. De fiecare data a refuzat. „Odată mergeam cu mașina cu soțul meu și i-am spus să mă lase în drum să îmi fac cei 5 kilometri. Iar unii au văzut și au crezut că s-a supărat soțul pe mine și m-a dat jos din mașină. L-au sunat să meargă să își ia soția din drum”, a mai povestit doamna Felicia râzând.

Între timp s-a încheiat și proba masculină, iar după câteva momente de respiro am vorbit și cu câștigătorul acesteia:

„A fost o cursă frumoasă și totul e bine când se termină cu bine. Mă bucur că am câștigat și vreau să merg mai departe, unde, la naționale vreau să mă clasez în primii 5 și să mai prind o Balcaniadă. Eu particip de 16 ani iar de 3 ori am fost și la Balcaniadă. Bălăiță Silviu, Secuieni, câștigătorul probei masculine

Despre „tainele” acestui eveniment, ne-a oferit detalii Liviu Ciumeti, directorul Oficiului Județean de Poștă Bacău

„Această competiție, Marșul Factorilor Poștali, a avut prima ediție în 1977 la București, iar acum suntem la ediția cu numărul 43, iar pe timpul pandemiei acest eveniment nu s-a făcut. Pentru noi este o competiție cu tradiție, o competiție prin care vrem să promovăm sportul, mișcarea în aer liber ceea ce înseamnă sănătate, fair-play-ul competițional și să ducem tradiția mai departe. Salariații noștri sunt dornici să vină să vină la astfel de competiții, câștigătorii sunt premiați iar ceilalți primesc toate felicitările pentru că fără ei nu își iau laurii câștigătorii.”

Astfel, ocupanții locurilor 1, 2 și 3 au primit câte un trofeu, diplome și un premiu în bani – simbolic, plus un mic cadou. Au mai fost premiați și cei mai tineri dar și cei mai vârstnici participanți, atât la feminin cât și la masculin, precum și copiii participanților, pentru susținere. După încheierea „ostilităților”, cu toții, ca o mare familie, au mers la un suc și o înghețată la o grădină din oraș. Felicitări tuturor!

1 de 9