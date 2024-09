Marele Premiu al Concursului Național de Haiku 2024 a ajuns în Bacău

Poeta băcăuană Mihaela Băbușanu a primit Marele Premiu la Concursul Național de Haiku „Dumitru Radu” (organizat în memoria poetului Dumitru Radu). Poemele au fost jurizate de autori cunoscuți de haiku din România. Ediția inaugurală a acestui concurs s-a desfășurat în iulie-august 2019, la un an de la moartea celui care a fost Dumitru Radu și la 83 de ani de la nașterea sa, și a fost inițiată și susținută de prof. haijin Cezar-Florin Ciobîcă. De atunci, concursul s-a desfășurat fără întrerupere, anual, în 2024 fiind cea de a VI-a ediție.

„Sunt – spune Mihaela Băbușanu – bucuroasă și onorată să primesc acest premiu, cu atât mai mult cu cât acest concurs național este organizat in memoriam Dumitru Radu, băcăuan de al nostru, pe care am avut privilegiul de a-l cunoaște, care m-a încurajat încă de la primele mele încercări de acest fel asigurându-mă că sunt pe drumul cel bun. Am un singur regret, că nu am reușit să ne mai vedem așa cum ne propusesem, dumnealui retrăgându-se în ultima vreme departe de lumea dezlănțuită, apoi stingându-se, poate mult prea repede, discret, înainte de a putea să îmi mai împărtășească din vasta sa experiență. Cu ocazia primei ediții a evenimentului «Japonia departe-aproape de Bacău», pe care l-am inițiat și coordonat în Bacău în anul 2014, a fost alături de noi, încurajându-ne și apreciind din toată inima acest demers. Sunt sigură că, de acolo de unde este, se bucură pentru că marele premiu de anul acesta a ajuns la Bacău”.

Dumitru Radu a fost membru al Societății Române de Haiku. S-a născut la 30 iulie 1936, în Bacău și a fost doctor în științe medicale, specialitatea biochimie (1977). A lucrat în cercetare, la Iași, unde își făcuse studiile (1965-1970), apoi ca medic primar de laborator, la Bacău, până la pensionare (2007).

Dumitru Radu a fost om de știință, dar și un mare meloman și mai ales poet. A publicat mai multe volume de poeme într-un vers și de haiku. Dar dr. Dumitru Radu a strălucit mai ales în domeniul eseisticii. Timp de douăzeci și cinci de ani a ținut comunicări la colocviile și congresele de haiku, a publicat articole în reviste, iar o parte dintre ele le-a strâns în volumul Foșnet de filă (cronici și eseuri), Corgal Press – Bacău, 2005. Urma să le publice și pe celelalte într-un volum ce s-ar fi numit „Foșnet de filă 2”. Despre Dumitru Radu, Corneliu Traian Atanasiu a scris, în anul 2012, că este cel mai bun eseist al haikuului de la noi.

Tema concursului a fost „CICOARE”, la care s-a trimis câte un singur haiku pe această temă.

Un haiku este un micropoem creat între limitele unor reguli specifice. În afara acestor reguli și limite, micropoemul își pierde calitatea de haiku. Amintim doar câteva dintre cele mai importante reguli: are 17 silabe (5-7-5), are o referință sezonală, se folosește o pauză (cezură/kireji) după primul sau al doilea vers, cezură (pauză ritmică în mijlocul unui vers, care împarte versul în părți de obicei egale; emistihuri), pentru a ușura recitarea și a susține cadența) care are rolul de a contribui la accentuarea sugestiei și nu se folosesc figurile de stil specifice artelor poetice occidentale (comparația, metafora, repetiția) sau rima. Kireji este o categorie specială de cuvinte folosite în anumite tipuri de poezie tradițională japoneză. Este considerată o cerință în haiku tradițional.