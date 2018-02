Consideră că nimic nu este ȋntâmplător în viaţă. După ce a urmat trei facultăţi (ASE, Drept şi Filologie) şi a lucrat mai mulţi ani în domeniu, dar şi în sistemul bancar, Simona Stoica, supercalificată, chiar dacă a refuzat un post de asistent universitar, până la urmă a ajuns tot la catedră, mai bine zis „la covor”, devenind, din pasiune şi dorinţa de a aduce ceva nou în educaţia copiilor, profesor de predare şi învăţare a limbii engleze prin metoda Helen Doron English. Unică şi revoluţionară, metoda a prins foarte repede şi în Bacău, la cursuri pot partcipă copii de la trei luni, până la adolescenţi. Aici se învaţă engleza înainte de a şti limba maternă, înainte de a şti să scrii şi să citeşti. Natural, prin joacă şi repetiţii. (Gh.B.)

„Am fost mereu pasionată de călătorii şi de limba engleză, şi, prin urmare, după terminarea liceului, am ales să studiez la Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Comerţ, specializarea Turism şi Servicii. Şi pentru că mi-am dorit să am dublă specializare, am urmat ȋn paralel cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Româno-Americane. După examenul de licenţă mi-am continuat studiile la ASE cu un Master în Comunicare şi Relaţii Publice în Afaceri. Recent am absolvit şi Facultatea de Litere – Limba Engleză. La terminarea studiilor mi-a fost propus un post de asistent universitar, ȋnsă, la acel moment, nu mă vedeam ȋn postura de profesor, aşa că mi-am urmat visul şi, timp de cinci ani, am lucrat ȋn domeniul turismului, ca agent de turism ȋn cadrul unei agenţii de turism şi ca manager de relaţii cu clienţii la un hotel de cinci stele. Cele două locuri de muncă mi-au oferit posibilitatea să călătoresc, să ȋmi folosesc cunoştinţele de limbi străine şi să mă dezvolt pe plan profesional şi personal. Ȋn 2007 m-am reorientat către un alt domeniu de activitate şi, timp de aproape doi ani am lucrat în domeniul bancar. Au urmat apoi aproape patru ani de pauză, timp pe care mi l-am dedicat creşterii celor doi copii.

Limba engleză de la trei luni

Ȋn această perioadă, m-am reȋntors la una dintre pasiunile mele: limba engleză. Am susţinut examenul Cambridge pentru nivelul C1, am obţinut Certificate în Advanced English şi am ȋnceput să ȋmi familiarizez copiii cu limba engleză. I-am ȋnvăţat cântecele ȋn limba engleză, să numere ȋn engleză, culorile şi animalele. Au asimilat cu uşurinţă vocabularul şi am vrut să le ofer mai mult.

Am ȋnceput să caut pe Internet şi ȋn librării materiale de ȋnvăţare a limbii engleze pentru preşcolari, ghiduri pentru profesori cu idei, activităţi, jocuri adaptate fiecărei grupă de vârstă, ȋnsă, pentru copii de 2-4 ani (cum erau pe atunci copiii mei) nu am găsit suportul pe care ȋl căutam. Ulterior, am aflat despre metoda de predare a limbii engleze Helen Doron English, care mi s-a părut ȋncă de la ȋnceput ceea ce căutam. M-am bucurat să constat că din 2008 existau şi ȋn România Centre Helen Doron, ȋnsă, nu ȋn Bacău. Mi-ar fi plăcut ca şi copiii mei să poată ȋnvăţa limba engleză de la o vârstă fragedă şi ȋntr-un mod interactiv şi atractiv, aşa că ȋn 2014 am decis să le ofer această oportunitate lor şi celorlaţi copii din oraşul nostru şi să deschid un Centru Helen Doron English.

Ȋn luna august am semnat contractul de franciză şi cum, nici de data aceasta, nu mă vedeam ȋn postura de profesor, am ȋnceput să caut candidatul ideal pentru această poziţie, însă, timpul fiind scurt, nu am reuşit să găsim un profesor dispus să se rostogolească pe covor ȋmpreună cu copiii pentru a ȋi ȋnvăţa „to roll over” sau să sară pentru a le arăta ce ȋnseamnă „to jump” fără a traduce.

Prin urmare, pentru a putea deschide centrul aşa cum ne-am propus, am plecat la Sibiu pentru a ȋmi testa abilităţile de profesor. Pot spune că a fost unul dintre cele mai solicitante examene din viaţa mea. Pentru mine, au fost zile pline de emoţii, de informaţii şi de teme, ȋnsă cu o finalitate frumoasă: am devenit nu doar francizat ci şi profesor Helen Doron English. Şi aşa, ȋn septembrie 2014, mi-am ȋnceput misiunea de profesor.

Până nu demult, la noi ȋn ţară, se considera că un copil nu poate ȋnvăţa o limbă străină decât abia după ce ştie să scrie şi să citească. Mai mult, ȋnvăţarea unei limbi străine se axa ȋn special pe ȋnvăţarea gramaticii limbii respective. Dar oare noi am ȋnvăţat mai ȋntâi să scriem şi să citim ȋn română şi abia apoi să vorbim? Sau nu putem să folosim corect gramatical limba română fără să-i cunoaştem regulile gramaticale? În 1985, Helen Doron şi-a creat propriile materiale didactice pentru a-i ajuta pe copii să înțeleagă și să vorbească limba engleză. Ea a înțeles că cititul și scrisul sunt abilități diferite de cele de a înțelege și a vorbi. Metodologia inovatoare a lui Helen Doron le permite copiilor să învețe să vorbească și să înțeleagă limba engleză înainte de a învăța să scrie și să citească – la fel cum au făcut în limba maternă. Helen Doron a creat primul curs pentru educație timpurie în limba engleză bazându-se pe principiile încurajarii și ascultării repetate. Helen Doron English are ȋn prezent programe adaptate fiecărei grupă de vârstă, de la bebeluși de 3 luni până la adolescenți de 19 ani. Helen Doron English oferă copiilor posibilitatea de a ȋnvăţa limba engleză ca şi limba maternă, fără a traduce, ȋncă de la vârsta de 3 luni, prin cursul Baby’s Best Start.

Mulţi părinţi ne ȋntreabă dacă nu este prea devreme, că nu ştiu să vorbească nici ȋn limba romănă. Şi atunci le răspund şi eu cu o ȋntrebare: de ce le vorbesc copiilor ȋncă de la naştere dacă cei mici nu se pot exprima prin cuvinte? Este adevărat că la acea vârstă copiii nu au abilitatea fizică de a vorbi, ȋnsă au capacitatea de a ȋnvăţa, şi pot ȋnvăţa simultan două limbi. Ȋn momentul ȋn care vor putea să se exprime prin cuvinte, o vor face cu uşurinţă atât ȋn limba română cât şi ȋn limba engleză. Mai mult, cursurile pentru copiii foarte mici (3 luni – 3 ani) necesită participarea activă a părinţilor. Sunt foarte multe activităţi părinte-copil, ceea ce oferă celor mici confortul psihic de care au nevoie pentru a ȋnvăţa ȋntr-un mod plăcut şi relaxant. Ȋn plus, cei mici ȋnvaţă prin imitarea adulţilor, iar părinţii sunt un exemplu pentru ei.

Învăţare prin joacă

Ȋncepând cu vârsta de trei ani, copiii sunt familiarizaţi cu colectivitatea şi pot participa neȋnsoţiti la cursurile de limbă engleză. Modul de desfăşurare al activităţilor este unul plăcut şi atractiv: se lucrează cu grupe mici, formate din maxim opt copii, majoritatea activităţilor se desfăşoară pe covor şi nu la mese, iar pentru a capta uşor atenţia copiilor, o activitate durează maxim 3-4 minute. Chiar dacă fac greşeli, copiii sunt tot timpul ȋncurajaţi şi apreciaţi pentru că au ȋncercat şi sunt corecţaţi ȋntr-un mod pozitiv. Muzica face parte din cursurile noastre. Cântelecele sunt adaptate fiecărei grupe de vârstă (pentru cei mici sunt cântece simple, cu vocabular relativ uşor şi cu o coreografie atractivă, iar cele pentru adolescenţi cântecele conţin mesaje motivaţionale).

Copiii ȋnvaţă limba engleză prin joacă, ȋn mod natural, fără a depune eforturi. Pentru a putea primi o jucărie, pentru a participa la un joc sau pentru a câştiga o competiţie (cum e cazul copiilor de peste 7 ani), trebuie să vorbească ȋn engleză. Şi pentru că şi cursanţii de 12-16 ani ȋşi doresc să se joace, ȋn cadrul cursurilor pentru adolescenţi (Teen Talent, Teen Choices şi Teen Success) avem multe jocuri adaptate vârstei lor. Un alt principiu al acestei metode este ascultarea repetată. Pe lângă ceea ce facem la centru, cursanţii au de ascultat acasă, ȋn fundal, CD-uri pe care se regăsesc cuvintele predate la curs, ceea ce ajută la fixarea noţiunilor noi. Şi pentru că tehnologia face parte din viaţa noastră, şi echipa Helen Doron a conceput diverse aplicaţii pentru telefon, tabletă şi laptop care să ȋi ajute pe cursanţi să ȋsi îmbunătăţească abilitatea de a citi, de a ȋnţelege şi de a vorbi (fiecare copil ȋnscris la cursuri primeşte acces la o platformă cu jocuri şi un dicţionar care le oferă posibilitatea de a repeta cuvintele ȋnvăţate la curs). Un alt mare avantaj este că Helen Doron oferă peste 20 de cursuri, inclusiv cursuri de vară. Astfel, dacă un copil ȋncepe cursurile la vârsta de 3 luni, poate continua ȋn centrul nostru până la vârsta de 19 ani.

Ȋn plus, materialele pentru adolescenţi sunt special dezvoltate de Helen Doron conform cu Cadrul European Comun de Referinta pentru Limba Engleza şi totodată foarte îndragite de adolescenţi. Pentru cei care nu ştiu unde să ȋşi ȋnscrie copilul pentru a ȋnvăţa limba engleză, oferim o lecţie demonstrativă la care părinţii pot participa ȋmpreună cu copilul, pentru a vedea cum se desfăşoară lecţiile şi cât de uşor pot ȋnvăţa copiii limba engleză, fără a le traduce deloc. Oferim o metodă prin care copiii să ȋnveţe cu plăcere, să se distreze şi să dezvolte o atitudine pozitivă vis-a-vis de ȋnvăţare pe tot parcursul vieţii. Sunt copii care au crescut alături de noi. Au ȋnceput la vârsta de 2 ani şi acum, după trei ani şi jumătate, vorbesc fluent limba engleză şi chiar fac glume cu noi ȋn limba engleză. Chiar dacă am devenit profesor „fără voie”, este absolut minunat să lucrezi cu copiii, să ȋi vezi cum cresc şi cum evoluează de la o săptămână la alta. Acum, după aproape patru ani de activitate pot spune că mă regăsesc cu totul ȋn această profesie şi că ȋmi aduce satisfacţii imense.”