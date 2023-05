Lupte greco-romane/ Cupa României Under 20: SCM Bacău, două medalii de aur

Denis Mihai și Leonard Iurașcu s-au impus la categoriile de greutate 60 kg, respectiv 72 kg

Constanța a găzduit, zilele trecute, ediția din acest an a Cupei României Under 20 la lupte. Competiția de pe Litoral a evidențiat forma bună a doi dintre luptătorii de bază ai SCM Bacău: Denis Mihai și Leonard Iurașcu. Laureat campion european Under 23 la greco-romane în martie, la București și câștigător al medaliei de bronz la Europenele de Seniori de la Zagreb (Croația), Denis Mihai și-a completat „campania de primăvară” cu un succes la Cupa României U20, în cadrul căreia și-a adjudecat o categorie superioară de greutate: 60 kg, în loc de 55. Succesul lui Denis a fost unul absolut, meciurile sale fiind la nivelul secundelor. La fel ca și Denis, Leonard Iurașcu a participat și el la o categorie superioară de greutate 72 kg în loc de 67 kg) însă acest aspect nu s-a doveedit un impediment pentru luptătorul băcăuan. Iurașcu a cucerit aurul la Constanța, reconformându-și poziția pentru accederea la Campionatele Europene programate în intervalul 26 iunie- 2 iulie în Spania, la Santiago de Compostella. Deocamdată, cei doi campioni băcăuani se vor pregăti pentru Turneul Internațional U20 „Dumitru Pârvulescu & Vasile Iorga” ce se va derula la București, între 25 și 28 mai. Tot în acest an, Denis Mihai se pregătește pentru susținerea examenului de Bacalaureat, ceea ce face probabilă sacrificarea unor ținte sportive internaționale în favoarea obiectivului școlar.