La inițiativa lui Vișinel Grădinaru, primarul comunei Pîncești, a fost constituită Cooperativa Agricolă Legumicolă Dieneț. Astăzi va fi semnat, la notar, de către membrii fondatori, actul de constituire. „Scopul principal este acela de a-i spriji pe legumicultori să-și desfacă produsele. De asemenea, vrem să le oferim consumatorilor șansa de a cumpăra legume proaspete, ecologice, românești, la prețuri accesibile. Încercăm să eliminăm intermediarii care monopolizează piețele băcăuane și măresc prețurile cu 30-40 la sută”, declară primarul Vișinel Grădinaru. În aria de acoperire a asociației intră patru comune: Pâncești (350 ha), Parava, Horgești și Corbasca. „Noi intenționăm să accesăm fonduri europene prin AFIR (Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale) pentru a construi un depozit și o făbricuță de procesare, astfel încât producătorii să-și poată transforma legumele în conserve atunci când nu au desfacere”, arată primarul comunei Pîncești.

Valoarea proiectului va fi de un milion de euro, din care 80 la sută va reprezenta finanțarea nerambursabilă și 20 la sută, contribuția asociației. După semnarea documentelor la notar, Cooperativa Agricolă Legumicolă Dieneț va fi înregistrată la Camera de Comerț și Industrie. Următorul pas va fi organizarea unei întâlniri a legumicultorilor cu președintele Consiliului Județean, directorul Oficiului Județean al AFIR, specialiștii Direcției Agricole și managerii supermarketurilor din municipiul Bacău.

