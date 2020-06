Foarte des „Laurenţiu”, pur şi simplu. Mai rar „Domn’ primar”. Aproape niciodată „Domnule Munteanu”. Aşa se adresează oamenii din Blăgeşti celui care le-a schimbat în bine viaţa. Lor şi copiilor din toate satele. Nu e familiaritate vecină cu lipsa de respect, ci încrederea într-un fiu vrednic, un frate săritor sau unchi generos. Pentru că Laurenţiu Munteanu este primarul tuturor şi al fiecăruia, fără deosebire de vârstă, avere sau etnie. Iar fiecare mandat le-a confirmat că omul pe care l-au ales munceşte în folosul lor, iar asta se vede peste tot în comună.

Drumuri asfaltate peste tot în comună, şcoli, grădiniţe noi şi frumoase, investitori care dau locuri de muncă oricui doreşte, iluminat pe toate uliţele…. Ce şi-ar mai dori un primar? Alţii poate s-ar mulţumi cu atât, nu şi Laurenţiu Munteanu! Alimentarea cu apă şi canalizarea plus gazele naturale pentru fiecare gospodărie sunt ţintele viitorului mandat, pregătite încă de pe acum. Cu fonduri europene sau guvernamentale, nu mai contează, important este ca oamenilor să le fie mai bine la ei acasă.

50 de tablete şi un laptop au primit elevii din Blăgeşti în timpul izolării din această primăvară pentru a urma cursurile online. A fost decizia primarului, consilierii au fost de acord, copiiilor le-a fost mai uşor. Nu la fel de uşor ca în şcolile şi grădiniţele moderne şi dotate mai ceva ca la oraş, însă Laurenţiu Munteanu crede mereu că învăţătura e calea dreaptă spre o viaţă mai bună. Zâmbeşte când vede după-amiaza prichindeii cu telefoane adunaţi în curtea şcolilor pentru a se bucura de wireless gratuit, deşi i-ar vrea mai mult la calculatoarele din biblioteca deschisă într-o fostă crâşmă. Oricum, e bine, e foarte bine şi aşa!

Peste tot, drumuri ca la oraş

Comună întinsă, are şi drumuri pe măsură, şi săteşti prin Blăgești, Buda, Poiana Negustorului, Țârdenii Mari sau Valea lui Ion, dar şi comunale, care-i leagă pe cei peste 7.000 de locuitori. Aşa că grija primarului a fost se le asigure oamenilor drumuri ca-n palmă. Şi a reuşit să asfalteze 37,4 km, adică aproape tot ce înseamnă infrastructură locală. Cu tot cu şanţuri amenajate, poduri şi podeţe, amenajări de protecţie, aşa cum stă bine unui gospodar. Şi pentru că prin Blăgeşti trec şi vreo 10 km de drum judeţean, Laurenţiu Munteanu s-a îngrijit şi de asta, că doar nu era să lase treaba neterminată. E mult, e puţin? Păi, în 2004, erau numai 2 km de asfalt pe două benzi şi alţi 2 km pe un singur sens!

Lumină pentru toată lumea

„Lampa lui Ilici” a fost multă vreme doar o poveste la Blăgeşti, ca în multe alte comune din România, mai ales pe uliţele pe care se înşiră casele. De vreo câţiva ani însă, capitalistul led a înlocuit becurile chioare. Nu mai puţin de 1.300 de stâlpi luminează în toate satele, aducând siguranţă şi confort. Dar şi o economie de 70 la sută la factura de electricitate a comunei Blăgeşti, ceea ce înseamnă că amortizarea investiţiei aproape că e totală.

Copiii, răsfăţaţii bugetului local

Cu nouă şcoli şi opt grădiniţe în grijă, unde merg zilnic peste o mie de juniori, grijile sunt multe pentru un primar. Laurenţiu Munteanu le-a găsit vai de ele în primul mandat şi le-a pus cap de listă la investiţii. An după an, din banii comunei, din fonduri guvernamentale sau europene, le-a modernizat pe toate, până la una, ba le-a mai şi asigurat copiilor siguranţa împrejmuindu-le. Ultimele lucrări sunt cele de la şcoala din Valea lui Ion, acolo unde imobilul a fost anvelopat cu un material de ultimă generaţie, care protejează şi de frig, şi de căldură, ceea ce înseamnă atât binele elevilor, dar şi cheltuieli mai mici. Şcolile din Țârdenii Mari şi Buda au fost refăcute, modernizate şi dotate ca pentru mileniul III, o bucurie pentru cei mici şi dascălii lor. Cât despre grădiniţe, cea nouă din satul Blăgeşti e bună de pus la revistă, la fel cum va fi şi cea cu trei săli care se construieşte în Poiana Negustorului. Oricum, micuţii se simt foarte bine la „grădi” din orice sat, mai ales că există locuri de joacă în fiecare loc.

Pentru suflet, pentru minte

Să transformi o fostă crâşmă în bibliotecă e lucru rar peste tot în lume, dar e o frumoasă realitate la Blăgeşti. În locul sticlelor, pe rafturi stau mii de cărţi şi copiii vin cu drag aici, mai ales că au la dispoziţie şi calculatoare pentru a explora şi online. Nu e de mirare că tinerii au iniţiative dintre cele mai frumoase, aşa cum au avut cei doi veri din Buda, care au amenajat într-o casă moştenită un muzeu sătesc plin cu obiecte casnice din vechime. La fel de frumos este Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial din Blăgeşti, înconjurat de un parc unde oamenii vin să-şi povestească noutăţile. Şi în Valea lui Ion este un parc pe care Primăria l-a completat cu un loc de joacă pentru micuţii satului.

Meşteşugurile sunt încă vii

Într-o epocă a produselor fabricate în serie şi de obicei prin China, la Blăgeşti sunt oameni ce mai ştiu meşteşugul lucrurilor trainice şi frumoase făcute cu mâna. O potcoavă sau un grilaj le poţi găsi la fierarul satului, ori îţi poţi comanda o uşă sau un butoi la dogar, iar dacă vrei să te fuduleşti ai parte de un cojocel sau o căciulă la cojocăria tradiţională. Şi nu sunt puţini cei care trec pragul atelierelor pentru a-şi înfrumuseţa viaţa cu obiecte însufleţite de dragoste pricepută. Bucuria este şi mai mare pentru că sunt câţiva copilandri care au prins drag de meşteşuguri şi sunt gata să apuce şi ei pe drumul tradiţiei.

Investitorii au venit la bine şi aduc şi mai mult bine

Drumuri bune, primar şi consiliu local cinstiţi şi deschişi la minte, oameni harnici, toate la un loc. Cum să nu vină investitorii la Blăgeşti? Fabrici de betoane şi confecţii, firme de construcţii şi transporturi sau panificaţie au sute de angajaţi din comună. Primarul zâmbeşte mucalit şi povesteşte: „Unii dintre ei aveau nişte ani în spate, dar s-au angajat pentru prima dată la firmele care au venit în comună. La început le-a fost mai greu, dar după ce-au luat primele salarii, a început să le placă la serviciu!” Tot aici se află cea mai modernă fermă piscicolă din România, care oferă peşte proaspăt oricui are poftă de o saramură gustoasă. Şi cele peste 5.000 de oi şi 500 de vaci de rasă sunt furnizoare de delicii culinare mult apreciate de băcăuani şi nu numai.

„Pentru domnul primar Laurenţiu Munteanu am un singur mesaj – sigur, drumul judeţean care duce din comuna Blăgeşti spre Balcani şi Pârjol va fi modernizat. Astfel, trei comune pitoreşti vor fi legate între ele, iar oamenii locului, dar şi turiştii, vor circula uşor şi în siguranţă. Deschiderea comunităţilor este esenţială pentru dezvoltare, iar guvernarea PSD asta a făcut prin investiţiile în infrastructură.” Dragoş Benea, europarlamentar, preşedinte PSD Bacău

„Ştiu cât de important este pentru Laurenţiu Munteanu proiectul cu alimentarea cu apă şi canalizarea. De aceea eu, împreună cu toată echipa PSD Bacău, îi voi fi alături pentru a reuşi încă o dată să aducă binele pentru oamenii din Blăgeşti. Sunt mândru să fiu coleg cu acest campion al administraţiei, care a demonstrat în atâtea mandate că munca şi curajul sunt răsplătite cu reuşite. Sincer, îi invidiez pe locuitorii comunei că au un asemenea primar!” Ionel Floroiu, deputat PSD

„Eu sunt om de echipă şi lucrez foarte bine cu cei care mă respectă şi îşi respectă cuvântul dat. Asta s-a văzut la toate proiectele din Blăgeşti, unde am avut sprijinul colegilor din PSD, şi de la Consiliul Judeţean, şi din Parlament. Doar aşa am reuşit să ajut oamenii, am avut încredere în cei din echipa mea, care m-au ajutat concret, nu cu vorbe goale. Administraţie bună, cu rezultate pe care să le vezi în fiecare zi, nu se poate decât colaborând, sfătuindu-te şi muncind împreună cu cei ce îţi sunt aproape cu fapte, fără poveşti politice care nu se vor adeveri vreodată.” Laurenţiu Munteanu, primarul comunei Blăgeşti

Birocraţia europeană a amânat apa şi canalizarea

Ani de muncă şi speranţe, un proiect european POIM (Programul Operaţional Infrastructură Mare) foarte bun şi 12 milioane de euro pentru apă curentă şi canalizare în Blăgeşti. Adică o rețea de 43 de km pentru apa potabilă și de 42 de km pentru canalizare. De multă vreme, primarul Munteanu şi consilierii locali şi-au făcut datoria şi au pus la dispoziţie terenul necesar amenajărilor, ba chiar au pregătit şi cele şapte puţuri de mare adâncime de unde va pleca apa. Dar funcţionarii UE nu s-au grăbit să semneze ultimele documente pentru ca lucrările să înceapă, iar oamenii din Blăgeşti să trăiască mai bine la ei acasă. Din păcate, situaţia este identică în alte 45 de comune! Din fericire, se pare că proiectul a intrat în linie dreaptă şi în curând utilajele vor lucra pentru a aduce confortul mult dorit.

Mici „datorii” şi o MARE ambiţie în următorul mandat

Satele au uliţe asfaltate şi luminate, copiii învaţă ca la oraş, părinţii lor au de lucru. Ce şi-ar mai putea dori un primar? Nu mare lucru, dar nu e cazul lui Laurenţiu Munteanu! „Mai am încă 1,2 km de uliţe pe care vreau să le betonez, pentru că nu pot fi asfaltate. Şi încă vreo 2 km de asfalt pentru un capăt de drum. Pe urmă cred că nu mai am datorii mari faţă de oameni!”, povesteşte primarul cu o asemenea seriozitate, de parcă s-ar pregăti de o autostradă prin Blăgeşti. Nu e cazul de aşa ceva. Dar de alimentare cu gaze naturale chiar e nevoie şi Laurenţiu Munteanu a şi găsit variante pentru comună. Încă din 2016-2019, când guvernarea PSD a lansat proiectul de conectare a satelor româneşti la reţeaua de gaze, şi-a propus ca Blăgeşti să fie neapărat în fruntea listei. Are pregătită documentaţia, a vorbit cu oamenii, ştie pe de rost traseele viitoarelor conducte şi aşteaptă doar un semn pentru a-şi completa portofoliul de reuşite.