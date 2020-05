Recent, în Bacău ne-am întâlnit cu prof. univ. dr. fizician Vergilius Petrus Copaci, pe care l-am văzut de mai multe ori în public vorbind despre știința căruia i s-a dedicat, dar și despre unele dintre problemele controversate ale României, din economie, istoriografie și medicină, precum misterioasele tăblițe de plumb de la Sinaia – o posibilă cronică a istoriei dacilor. Domnul profesor este și unul dintre revoluționarii din decembrie 1989, dar cineva ni l-a recomandat ca fiind chiar unul dintre „părinții” celebrului de acum laser de mare intensitate de la Măgurele, cel mai puternic din lume. Pe această ultimă temă l-am provocat la un scurt dialog pe cunoscutul profesor fizician.

Domnule profesor, pentru că vi se spune și „părintele laserului de la Măgurele”, vreau să vă provoc la o discuție despre acesta, dar din capul locului vă mărturisesc că am și eu, acasă, un laser…

Atenție, dacă aveți așa ceva, nu poate fi decât un pocket-laser, adică unul de buzunar. Seamănă cu un fel de lanternă care trimite o rază de lumină la distanță, dar este chiar un laser și poate avea și efecte dăunătoare, mai ales pentru ochi.

Am înțeles, dar aud că m-au întrecut unii din București, de la Măgurele, cu un laser adevărat, ultraperformant.

Da, este cel mai puternic laser din lume, iar puterea lui este a zecea parte din ce a Soarelui.

Se spune că sunteți unul dintre „părinții” acestuia.

Într-un fel, da. Însă eu îl consider pe profesorul Nicolae Zamfir părintele laserului de la Măgurele. De ce? Pentru că din punct de vedere economic el s-a zbătut foarte mult și i-a capacitat pe cei care au învățat carte la noi în țară, dar care au ajuns peste hotare la NASA ori la CERN (Centrul European de Cercetări Nucleare – organizație europeană de cercetare științifică; operează cel mai mare laborator din lume pentru cercetarea particulelor elementare; situat la câți va kilometri nor-vest de Geneva, unde se spune că a fost obținută „particula lui Dumnezeu” – n.n.) și au venit la concursul internațional prin care să se vadă cui se atribuie construirea laserului de la Măgurele. În grilele de concurs era vorba de o mie de puncte maximum de obținut, dar românii au luat 997 de puncte. Pe locul al doilea cu fost englezii, cu numai 723 de puncte. Aceasta spune totul!

Cum a fost posibil ca cei din școlile de știință occidentale, recunoscute în lume, să nu ajungă atât de aproape de punctajul maxim și au reușit românii?

A fost foarte simplu. Dacă dăm istoria un pic înapoi și ne uităm la ultimii 40 de ani, poate chiar 50, numărul medaliilor de aur, de argint sau de bronz luate de copiii noștri la olimpiadele internaționale de fizică, de matematică sau de chimie ne duc pe primul loc în lume. De ce? Pentru că am avut (și îmi pare rău că vorbesc la trecut!) o școală foarte bună, care a creat inteligență, selecție, îndrumare și s-a ajuns la astfel de rezultate. Iar acum la CERN, din 57 de șefi de colective 43 sunt români. Și mă mândresc că am și eu foști studenți printre ei. Acum învățământul e, din păcate, altfel.

Au fost rezultate atât de bune chiar din perioada de dinainte de 1990?

În 1986, la Moscova, s-au ținut olimpiadele internaționale de matematică și de fizică. Românii, cinci copii, au luat trei medalii de aur și două de argint la matematică, iar la fizică s-au luat două de aur. Copiii știau cu adevărat carte.

Sunteți, deci, unul dintre „părinții” laserului românesc?

Nu, noi, românii suntem părinții laserului, încă din anii 50 ai secolului trecut. Iată o istorioră interesantă, care spune multe: acum, pentru că președintele Putin a făcut publice o parte din arhivele KGB, pot spune și eu că în 1968, când au intrat rușii în Praga, erau gata-gata să intre și la noi. Dar Corneliu Mănescu și Ștefan Andrei, amândoi miniștri de externe, au intervenit la ONU și în China, iar președintelui URSS, Leonid Brejnev, i s-a comunicat că dacă se intră cu trupe în România aceasta se va considera „declarație de război” către China. Pericolul, pentru noi, era real, pe Prut erau deja concentrate divizii de tancuri sovietice. Ei bine, noi atunci aveam, în armată, două lasere primitive, pe mașini Molotov. Trupele noastre au fost acolo la locul potrivit, chiar când rușii voiau să atace cu vreo 11 tancuri. Era noaptea, la ora 1,32. S-au folosit cele două lasere, iar turelele tancurilor au fost retezate, ceea ce i-a oprit pe ruși.

Dar de atunci, în evoluția laserului românesc a fost o sincopă?

Nu, nu a fost, dar România făcea parte din Tratatul de la Varșovia (TV) și respectam niște conveniențe. Chiar în acea perioadă eu am lucrat peste 14 ani la reactorul nuclear de la Măgurele, unde primeam prin TV spre rezolvare cele mai grele experiențe. Acel reactor era unul de pe un submarin atomic din 1956. Noi l-am pus în funcțiune la Măgurele în 1957. După 1989 ne-au vizitat rușii și după ce au văzut ce am făcut noi la Măgurele, în timp, au recunoscut că ei, cu reactoare de generații mai noi, nu au reușit. La noi în țară, după epoca Gheorghiu-Dej nu a mai intrat cizmă rusească, dar eram în TV, iar niște politruci ne supravegheau permanent. Însă din 1990 am reluat cercetările, dezvoltarea, și am ajuns la stadiul de acum la Măgurele.

Dar Occidentul a permis ca România să ajungă la astfel de rezultate înalte?

Ei știau ce cremă de inteligență avem. Au și pus umărul să ne ajute, când au văzut ce putem. S-au dat și primele 150 de milioane de dolari americani pentru a amenaja locul și s-a continuat până astăzi.

E, totuși, cel mai puternic laser din lume sau mai e unul, parcă prin Elveția?

În Elveția este un accelerator de particule, e altceva. Noi avem cel mai puternic laser din lume, la 14 km, de București.

Vom avea, cu el, și aplicații civile?

Pe lângă aplicațiile militare, vom avea foarte multe beneficii în medicină, de exemplu. Noi folosim foarte mult izotopii, în industrie și în medicină. La diagnosticarea unui bolnav, de exemplu, se folosește o substanță de contrast, apoi se face o ecografie sau ce se mai face. Acea substanță conține un izotop, care devine vizibil pe aparate și arată care e situația unui organ din corpul omului. Noi vom avea izotopi la prețul de cost de la Măgurele, nu la prețuri înmulțite mult, ca în alte părți ale lumii.

Să ne așteptăm, deci, și la alte noutăți și evenimente de la acest laser?

Toată lumea, de exemplu, vorbește de cancer, dar cu laserul de la Măgurele (acolo, de fapt, sunt trei instalații laser, complementare) se va interveni în astfel de probleme. În ultimul timp au început să apară tumori chiar și pe cord, într-un loc foarte sensibil. Operațiile obișnuite sunt complicate, dar cu laserul poți intra discret la zona afectată, cam cum e în operațiile laparoscopice, și cauterizezi toate vasele sanguine care alimentează tumora. Dar laserul are multe alte aplicații.