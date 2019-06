În Spitalul Municipal de Urgență Moinești este în plină desfășurare ediția a XIV-a a Zilelor Medicale, un eveniment de înaltă ținută, la care sunt prezenți peste 800 de participanți. Au răspuns invitației prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, managerul spitalului, medici din toată țara, din spitale, clinici și centre universitare, dar și străinătate (Italia, Franța, Elveția, Republica Moldova, Ucraina și chiar America), oaspeți de onoare și medici de la Spitalul Raional Noua Sulița – Regiunea Cernăuți, Ucraina, dar și o delegație de medicii de la Spitalul Municipal „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” din Chișinău, Republica Moldova, nume sonore ale medicinei românești, oameni de știință, profesori universitari, reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, ai Guvernului României, de la Ministerul Sănătății, Colegiul Național al Medicilor, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ai Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, rectori, prorectori și președinți de Senat din marile Universități de Medicină și Farmacie (UMF) din țară (ex. UMF „Carol Davila” București, UMF „Gr.T.Popa” din Iași), președinți ai organizațiilor naționale și internaționale de Sănătate, invitați de la Academia Română, de la Colegiul Național al Medicilor, de la Academia de Științe Medicale, dar și de la Uniunea Medicală Balcanică, asistenți medicali, kinetoterapeuți, dar și parlamentari băcăuani, directori de instituții medicale, primari și consilieri locali, reprezentanți ai Prefecturii Bacău, inclusiv oameni de afaceri, colaboratori ai spitalului. A mai ajuns în Moinești și o delegație oficială din Ucraina, aflată zilele acestea în județul Bacău, reprezentată de Consulul General al României la Odesa, Excelența Sa Emil Rapcea, diplomat de peste 40 de ani, însoțit de Yevhen Levytsky, Ministru-consilier al Ambasadei Ucrainei în România, și de un consilier al Ministrului de Externe al Ucrainei.

Prima zi, un succes

Debutul a fost unul în forță, joi, 27 iunie, când s-a organizat Ziua Asistentului Medical, cu peste 450 de cadre medicale din spitalele naționale, un util schimb de experiență, la acest nivel. O zi eveniment, cu prezentări de lucrări și workshop-uri, în care moderatori au fost prof. univ. dr. Carmen Dorobăț (managerul Spitalului de Boli Infecţioase Sfânta Parascheva din Iaşi), asist. Minodora Chicea (președinta Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – filiala Bacău) și asist. Adina Datcu, directorul de îngrijiri al Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Le-au fost alături lectorii de lucrări prof.dr. Florentina Popa și Diana Stoica, prof. univ.dr. Carmen Dorobăț, asist. univ. dr. Nicoleta Mitrea, drd. Gabriela Ciolpan – evaluator de servicii de sănătate, formator prin educație non-formală, drd. fiziokinetoterapeut Iulia Drăgoi, prof. Anca Țintaru și dr. Bogdan Buda, de la Compartimentul Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Moinești.

Program operator cu echipe medicale complexe

Tot de joi a început și programul maraton de operații chirurgicale, care a continuat și în cursul zilei de vineri, 28 iunie. În total sunt 20 de intervenții, din sfera chirurgiei generale, a chirurgiei laparoscopice, ortopediei, chirurgiei endocrine, ginecologiei și oftalmologiei (coxartroze cu displazie de șold, hernie hiatală, tumoră suprarenală, gușă polinodulară, tumoră pancreas, cataracte, extirpare lipomatoză cervicală sub anestezie generală, carcinomatoză pleurală și polipectomii). Cazuri selecționate, deloc ușoare, ce beneficiază de expertiza unor echipe complexe formată din medici chirurgici, cu rezultate foarte bune pe aceste patologii. Sunt cazuri de o complexitate foarte mare, unele dintre ele cu o durată de intervenție de peste 5 ore. Toate operațiile au fost transmise live, prin rețeaua de telemedicină, în sala de conferințe, unde toți cei prezenți au putut vedea în direct intervențiile din cele 4 săli de operații.

„Am lipsit o singură dată de la aceste manifestări extraordinare organizate aici, în Spitalul Moinești, de dr. Adrian Cotîrleț. De fiecare dată am venit de plăcere. Vin aici ca acasă, pentru că îmi place cum arată această unitate medicală, îmi place să lucrez cu oamenii de aici, este un spital care oferă condiții în care să poți realiza o chirurgie de calitate ce îți poate oferi mari satisfacții profesionale. Este un spital foarte bine dotat, cu o echipă medicală bine pregătită, de altfel o echipă așa cum merită un astfel de spital. Nici nu știu dacă spitalul de aici a făcut acești oameni, sau oamenii au făcut acest spital, care a devenit unul de elită, oameni care s-au format, și nu mă refer numai la medici, din ce știu, în mari clinici din țară, dar și din Strasbourg, Paris, din Italia și alte mari centre universitare, iar activitatea lor este una la standarde europene.”

prof. univ. dr. Niculae Iordache, medic primar Chirurgie generală, doctor în științe medicale, șeful Clinicii de Chirurgie de la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” București din cadrul UMF „Carol Davila”

Sesiune pe diferite secțiuni și peste 120 de kinetoterapeuți prezenți

Manifestările științifice au continuat vineri, 28 iunie, cu mai multe sesiuni pe Kinetoterapie, cu un curs de Gastroenterologie, cu o sesiune pentru medicii rezidenți, dar și cu alte sesiuni pe diferite specialități medicale.

Pe Kinetoterapie, invitați speciali sunt prof. univ. dr. Luciano Poli, de la Universitatea din Pisa (Italia), și prof. univ. dr. Zoltan Pasztai, de la Universitatea din Oradea, alături de care conferențiază prof. univ. dr. Marian Silviu Poboroniuc, de la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată a Universității Tehnice „G. Asachi” Iași, dar și Alfio Albasini, instructor terapeut din Elveția, care susține un workshop practic, de două zile, pe durerea femuro-paterală.

„Sunt pentru a doua oară la această manifestare organizată de spitalul din Moinești, invitat de către un fost student de al meu, Andrei Zală, șeful Departamentului de cercetare științifică din acest spital, dar și un kinetofizioterapeut de excepție. Am găsit aici un colectiv foarte bine pregătit, cu o experiență deosebită. Sunt aici pentru a prezenta și o lucrare despre Fiziokinetoterapia articulației temporo-mandibulare disfucționale și planificarea tratamentului. Am găsit aici un spital bine organizat, cu toată aparatura necesară, foarte modern, european, cu o intensă activitate medicală și de cercetare.”

prof. univ. dr. Luciano Poli, de la Spitalul Universitar Pisa, din Italia

„De 9 ani organizez evenimente de acest gen în Moinești, pe secțiunea de Kinetoterapie, iar de 4 ani am inclus aceste sesiuni în cadrul manifestărilor Zilelor Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Anul acesta avem peste 120 de participanți, cu profesori, invitați și lectori inclusiv din străinătate. Mai este alături de noi și prof. univ. dr. Sorin Ioan Stratulat de la UMF Iași, șeful Clinicii de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, dar și kt. Toma Vasilescu, care este kinetoterapeutul echipei naționale de fotbal, precum și fiziokinetoterapeutul drd. Iulia Drăgoi, reprezentant al Asociației de Podiatrie din România.”

fiziokinetoterapeutul drd. Andrei Zală, șeful Departamentului de cercetare medicală al Spitalului Municipal de Urgență Moinești

A fost apoi și un curs de Gastroenterologie, dar și o Sesiune științifică dedicată medicilor rezidenți, care au urmărit 9 prezentări de lucrări, iar cea mai bună lucrare a fost premiată în cadru festiv. Câștigătoare a fost desemnată dr. Oana Păvăloaia, cu lucrarea „Boala Fabry – surprize de diagnostic”.

Aprecieri pe toate liniile

Deschiderea oficială a întregii manifestări de elită a avut loc tot vineri, de la ora 14.00, în Clubul Lira din Moinești.

„Țin să-l felicit încă o dată pe domnul doctor Adrian Cotîrleț pentru disticția Ordinul Meritul Sanitar în grad de Comandor, pe care anul acesta, în luna aprilie, preşedintele Klaus Iohannis a conferit-o Spitalului Municipal de Urgență Moinești, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii, în semn de apreciere pentru importanta activitate de asistenţă medicală, precum şi pentru rezultatele obţinute în perfecţionarea actului medical. Îi mulțumesc pentru invitație și îi adresez un mesaj de sincere felicitări și aprecieri din partea Administrației Prezidențiale, pentru dăruirea și responsabilitatea de care dă dovadă și pentru valorile promovate în rândul tinerei generații de profesioniști din domeniul sănătății. Mă bucur că am ocazia să reiterez susținerea președintelui României pentru spitalele care, în pofida vicisitudinilor cu care se confruntă sistemul de sănătate din țară, au reușit, de-a lungul deceniilor de existență, și reușesc în continuare, prin devotamentul și efortul continuu al cadrelor medicale și al echipelor de management, să răzbească și să ofere servicii medicale de calitate. De prea puține ori vorbim despre excelență în Medicină, dar trebuie să recunoaștem că avem în România povești de succes în acest domeniu, iar Spitalul Municipal de Urgență Moinești este una dintre ele.”

dr. Diana Loreta Păun, consilier de stat al Departamentului de Sănătate Publică a Administrației Prezidențiale a României

„Lumea medicală are două datorii. Una să pună un diagnostic bun, să îngrijească bine bolnavul, ca acesta să fie mulțumit, iar a doua datorie este să facă cercetare științifică și să răspândească cunoștințele. Partea a doua era până acum apanajul centrelor mari universitare, dar iată că aici, la spitalul din Moinești, acest lucru se întâmplă, și se întâmplă frumos și bine, fiind un spital foarte apreciat, care face excelență în acest domeniu. Bineînțeles că acest lucru se datorează domnului doctor Adrian Cotîrleț, dar aș vrea să felicit și întreaga sa echipă medicală, pe toți colegii săi, care fac față tuturor provocărilor din domeniul sănătății.”

acad. prof.dr. Eduard Apetrei, vicepreședintele Academiei de Științe Medicale din România și medic cardiolog la Spitalul Fundeni

„Mă simt onorată să fiu la acest eveniment medical de înaltă ținută. Am parcurs cu mare plăcere și bucurie întregul program al Zilelor Spitalului Municipal de Urgență Moinești și am constatat că acesta corespunde în totalitate cerințelor programelor medicale de educație. Sunt plăcut surprinsă că aceste lucrări se adresează nu numai medicilor, ci și asistenților medicali, kinetoterapeuților, medicilor rezidenți, profesioniștilor din diferite specialități, ceea ce înseamnă că aici, la spitalul din Moinești, s-a înțeles foarte bine tot ceea ce reprezintă o echipă pentru o activitate medicală de calitate. Suntem invitați la a XIV-a ediție a acestor manifestări, iar asta îmi confirmă faptul că vorbim aici deja de o tradiție, dar și de o înaltă calitate a unui astfel de eveniment, iar pentru acest lucru nu pot decât să vă felicit. Mult succes în continuare.”

prof. dr. Cătălina Poiană, prorector UMF „Carol Davila” București, președinta Colegiului Medicilor București

Colaboratori și parteneri de excepție

Întreaga manifestare de la Moinești este organizată sub patronajul Universității de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” Iași, al Academiei de Stiințe Medicale, al Societății Române de Chirurgie și al Uniunii Medicale Balcanice, cu sprijinul Primăriei municipiului Moinești.

„Mă bucur din nou, ca în fiecare an, să fiu aici, în Moinești, unde vin de peste 30 de ani, pentru colegii și prietenii mei. În toți acești ani, am văzut un spital crescând, ca Făt-Frumos, într-un an cât alții-n șapte. Este o metaforă prin care vreau să arăt de fapt un al mod de a prezenta niște realități absolut uimitoare, pentru că de fiecare dată când am venit aici am găsit mereu ceva nou: fie o secție nouă, fie o metodă nouă implementată, o echipă nou completată sau un compartiment nou reabilitat. În toți acești ani, întregul colectiv al acestui spital a făcut acest lucru, de aceea simt nevoia să îl felicit din nou. În fiecare an, UMF Gr.T. Popa Iași a fost partener al acestei manifestări și spun cu mândrie că misiunea universității își găsește împlinirea în acest spital, pentru că majoritatea cadrelor medicale de aici au absolvit această instituție. Iată că așa ne dați și nouă motive să fim mândri și vă asigurăm că vom rămâne constant partenerii dumneavoastră.”

prof.univ. dr Ioana Grigoraș, președinta Senatului UMF „Gr.T.Popa” Iași

„Vă mulțumim de ocazia de a ne revedea, deja este o tradiție ca și Chișinăul să fie partener stabil al acestor manifestări. Ne simțim aici ca acasă. Este un motiv în plus să tragem linie în cele realizate, să împărtășim ceea ce știm și să facem un plus de claritate în problemele ce cer soluționare. Ne mândrim că progresați frumos și că vă suntem alături.”

prof.univ.dr. Gheorghe Rojnoveanu, șef Clinică Chirurgicală și prorector pentru activitate științifică a UMF „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, Republica Moldova.

„Sunt onorată de invitație și de onoarea de a fi partener în organizarea acestui deosebit eveniment. Este al doilea an consecutiv când vin aici și constat că de la an la an ștacheta este din ce în ce mai ridicată, iar acest lucru nu poate decât să mă bucure și să ne bucure de toți. Pentru mine, Spitalul Municipal de Urgență Moinești este un model de bune practici, de excelență și de performanță în domeniul medical, care trebuie popularizat, perpetuat și continuat. Felicit întreaga echipă!”

conf. univ dr. habil. Camelia Diaconu, președinta Uniunii Medicale Balcanice

Au mai fost declarații apreciative și din partea prof.univ.dr. Dhc. Valentin Nedeff, președintele Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, a lui Valentin Ivancea, suprefectul Bacăului și a lui Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești.

Primii pași pentru un Centru de expertiză a bolilor rare

1 of 8

Și pentru că Spitalul Municipal de Urgență Moinești este interesat să dezvolte și un Centru de expertiză în Bolile Rare, fiind deja depus un dosar de acreditare în acest sens, invitat special a fost și consilierul superior Lidia Onofrei, de la Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății.

„Felicitări pentru ceea ce faceți aici, pentru echipa dumneavoastră, pentru poveștile de succes de aici și să o țineți tot așa. Vă doresc să ajungeți un centru de excelență, pentru că Centru de expertiză în Bolile Rare veți fi cu siguranță. De aceea sunt în Moinești, pentru a mă familiariza cu tot ce se întâmplă aici și de a identifica posibilitatea de înființare a acestui Centru de expertiză a Bolilor Rare, pentru că avem o patologie foarte complexă în zonă, dar și specialiști foarte buni.”

cons. sup. Lidia Onofrei, Ministerul Sănătății

O altă provocare: înființarea unui Centru de excelență în medicină

O altă provocare pentru dr. Adrian Cotîrleț și echipa medicală de la Spitalul Municipal de Urgență Moinești a venit din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, prin președintele acesteia, Răzvan Vulcănescu.

„Din cele 14 ediții ale acestui eveniment, am fost la șapte dintre ele. Dar vin acum cu o nouă provocare pentru domnul doctor Adrian Cotîrleț, dar și pentru întreaga sa echipă medicală: înființarea aici a unui Centru de excelență în medicină. Sunt aici pentru a identifica împreună care sunt acele performanțe, acele proceduri pe care le putem deconta financiar și care pot fi obiectul unor astfel de centre de excelență în care să se trateze și acei bolnavi care aleg să se trateze în străinătate. Am convingerea că aici în Moinești, la spitalul de aici, este un secret care trebuie împărtășit. Toată lumea este cu ochii pe dumneavoastră, cei de aici, pe ceea ce reușiți să faceți aici, pe medicina de calitate și de referință care se practică aici. Este aici o rețetă a succesului, care, evident, pleacă de la managementul performant, dar și de la întreaga sa echipă medicală.”

Răzvan Vulcănescu, președintele CNAS

Conferințe de înaltă ținută medicală

După deschiderea oficială au urmat trei ateliere de lucru: o masă rotundă cu tema „Strategia națională în sănătate”, la care au participat manageri de spitale clinice, județene și orășenești din toate colțurile țării, o altă masă rotundă cu tema „Managementul pacienților cu boli rare”, dar și o masă rotundă privind „Donarea și transplantul de organe în România”.

În paralel s-au organizat alocuțiuni și prezentări tematice despre „Viitorul stetoscopului”, cu prof. univ. dr. Eduard Apetrei, vicepreședintele Academiei de Științe Medicale și medic cardiolog la Spitalul Fundeni, dar și „Auditul clinic pilon al guvernanței clinice”, cu președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, dr. Vasile Cepoi. Tot vineri a fost și un moment comemorativ pentru prof. univ. dr. George Litarczek, considerat părintele anesteziei românești, fiind primul medic care la Spitalul Fundeni din București a făcut prima anestezie generală cu intubație oro-traheală, moment moderat chiar de președinta Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” Iași, prof. univ dr. Ioana Grigoraș.

O nouă zi, alte succese

Sâmbătă, 30 iulie, sesiunile medicale continuă cu prezentarea altor lucrări științifice pe diferite teme, cu organizarea unui curs privind „Tratamentul coagulant în practica medicală”, dar și cu o Conferință a Patologiei tiroidiene, o premieră pentru Zilele Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Tot sâmbătă, sunt programate și 12 prezentări în cadrul unei Sesiuni științifice chirurgicale, o Sesiune privind „Oxigenoterapia hiperbară” (Spitalul Municipal de Urgență Moinești fiind singurul spital de stat din țară care dispune de un astfel de aparat, de altfel foarte solicitat și cu rezultate foarte bune în tratamentul bolnavilor), dar și două conferințe de excepție susținute de academicianul prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea, șeful Clinicii de neurochirurgie de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, membru al Academiei de Științe Medicale din România, Past president al Federației Internaționale de Neuroghirurgie, și de academicianul dr. Virgil Răzeșu, „părintele” Reuniunii Chirurgilor din Moldova, conferințe care vor încheia manifestările dedicate Zilelor Medicale.

„Nu vreau să stric tradiția. Am venit în fiecare an la Zilele Medicale ale Spitalului Moinești. Anul acesta mă pregătesc și eu să organizez, în luna septembrie, a 40-a Reuniune a Chiururgilor din Moldova, în Piatra Neamț. Anul trecut am organizat această reuniune chiar aici, în Moinești. Am marea șansă să mă aflu printre organizatorii acestui mare eveniment de la prima ediție. Dar să revenim la spitalul din Moinești; da, este o tradiție frumoasă, aici am fost mereu, doctorul Adrian Cotîrleț face o treabă extraordinară aici, a făcut o echipă extraordinară, iar aici mereu regăsesc o atmosferă rară și de aceea revin cu mare drag de fiecare dată.”

academician dr. Virgil Răzeșu, doctor în medicină, medic chirurg, membru al Academiei de Științe Medicale

Punct. Și de la capăt

Cu această a XIV-a ediție a Zilelor Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești se mai scrie o pagină de istorie, într-un oraș din județul Bacău ce, timp de trei zile, s-a transformat în capitala medicinei de excelență, printr-un eveniment al medicilor, asistenților medicali, a oamenilor din Sănătate, dar și a întregii comunități.

„Este o nouă ediție reușită, cu mulți participanți, care are ca principal scop îmbunătățirea pregătirii profesionale a cadrelor medicale, dar și schimbul de experiență și opinii, legându-se astfel relațiile de colaborare profesională, în vederea realizării unui act medical de calitate în Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Un spital în care am intrat în urmă cu 35 de ani, pe care îl conduc de peste 18 ani și în care ne dorim să oferim cele mai bune servicii pentru pacienții care ni se adresează, un spital care are 40 de secții și compartimente pe diferite specialități, 414 paturi și peste 120 de medici. ”

prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, managerul Spitalului Municipal de Urgență Moinești

Zilele Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești, ediția a XIV-a. Un adevărat regal medical, într-un adevărat centru al medicinei de performață, manageriat și ridicat la rang de unitate medicală de elită de nimeni altul decât prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, gazda acestei întâlniri de excepție, organizată an de an. Va urma, ediția jubiliară, a XV-a.