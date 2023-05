Judo/ Campionatul Național U13 și U15: „CSMeoaice” cu adevărat!

Sportiva pregătită de Dorin Cruceanu la CSM Bacău, Giulia Mihai s-a încununat din nou campioană națională, în timp ce colegele sale de club, Mălina Lupu și Giulia Cimpoieșu au cucerit bronzul. O altă judoka antrenată de profesorul Cruceanu, dar la SCM, Denisa Chiticaru s-a laureat vice-campioană

Super-reușită pentru CSM Bacău la finalele Campionatelor Naționale de judo Under 15 și Under 13 derulate weekendul trecut la Arad. În ciuda concurenței acerbe- competiția a reunit peste 700 de participanți- trei „CSMeoiace” antrenate de Dorin Cruceanu au urcat pe podiumul de premiere, ceea ce a propulsat gruparea băcăuană pe locul 6 din totalul de 48 de cluburi. Protagonista Naționalelor arădene a fost, indiscutabil, Giulia Mihai care, după titlul național cucerit anul trecut la Ne-Waza, s-a laureat acum din nou campioană a României. Giulia s-a impus la U15, 44 kg, grație unui parcurs fără greșeală, fiind singura judoka din Bacău care a cucerit aurul la Arad.

„A fost o perioadă destul de grea deoarece am schimbat categoria de greutate și am făcut slăbire timp de trei săptămâni. În plus, pe lângă antrenamente și alte activități, am avut o perioadă destul de aglomerată și cu școala, însă mi-am dorit foarte mult să ajung în acest punct, motiv pentru care am tras din răsputeri. Sunt fericită pentru acest titlu de campioană, care-mi dă un imbold pentru Balcaniadă”, a declarat Giulia Mihai, care va reprezenta CSM Bacău și România, la întrecerile balcanice U15 de judo ce se vor derula peste scurt timp la Podgorica, în Muntenegru. Giulia nu va fi singura elevă a lui Dorin Cruceanu care va lupta la Balcaniadă. O vor însoți colega sa de club, Mălina Lupu și Denisa Chiticaru (SCM Bacău). La Arad, Mălina a cucerit bronzul național la aceeași categorie la care a triumfat Giulia, U15, 44 kg, în timp ce Denisa și-a adjudecat titlul de vice-campioană națională la U15, 36 kg. În fine, cadrul medaliatelor a fost completat de Giulia Cimpoieșu (CSM Bacău), câștigătoarea bronzului la U13, 57 kg. Aproape de podium s-a aflat și Ariana Nichituș, clasată pe locul 5 la U15, 52 kg, în timp ce Mario Ciobanu a terminat al șaptelea întrecerile la U13, 60 kg.

„Sunt rezultate foarte bune, mai ales că a fost o finală cu un nivel ridicat de tehnicitate, în cadrul căreia puține meciuri s-au terminat la decizia arbitrilor”, a declarat antrenorul CSM Bacău, Dorin Cruceanu, care a subliniat: „Sunt foarte bucuros că Giulia Mihai și-a păstrat titlul de campioană și sper ca în continuare constanța în rezultate să fie una din caracteristicle sale de bază. Mălina Lupu și Denisa Chiticaru vor fi titulare ale podiumului de acum încolo, în timp ce Giulia Cimpoieșu este fructul muncii din toamnă, ea fiind nouă în breaslă, însă munca și seriozitatea i-au permis ca după numai două competiții, să cucerească o medalie națională. Ariana și Mădălina Hriscu sunt fete care vin puternic din spate, așa cum o fac la masculin Victor Ungureanu și Matei Anghel. Îmi pare teribil de rău de Ana Patea, care a fost medaliată an de an, dar care acum a prins una dintre cele mai nereușite zile”.

Următorul obiectiv este, așa cum aminteam, Balcaniada de la Podgorica, după care trupa pregătită de Dorin Cruceanu se va deplasa la una dintre cele mai mari tabere din Europa, în Germania, cu prilejul Ruhr-Games.