Județul Bacău: Mai puține nașteri dar și mai puține decese

Judetul Bacau continuă să fie martor la schimbări demografice semnificative, iar analiza mișcării naturale a populației pe întregul an 2022 și 2023 dezvăluie tendințe și evoluții importante. De la născuți vii și decese la căsătorii, divorțuri și decese sub un an, această privire de ansamblu aduce în discuție influențe demografice și sociale cruciale.

Evoluția născuților vii

În 2022, numărul născuților vii în judetul Bacau a fost de 5.986, în timp ce în 2023 acesta a înregistrat o scădere semnificativă, ajungând la 4.862. Diferența de -1.124 sugerează posibile schimbări în ratele de fertilitate, accesul la servicii medicale și condițiile socio-economice.

Evoluția deceselor

De-a lungul întregului an 2022, judetul a înregistrat 9.182 de decese, în timp ce în 2023 acest număr a scăzut la 8.155. O scădere cu 1.027 de decese, în condițiile în care autoritățile sanitare încă ne amenință cu COVIDUL, nu este doar surprinzătoare ci și o revenire la cifrele dinaintea “pandemiei”. Se poate spune că mortalitatea în 2023 a fost mai mică chiar și decât în 2017 (8641 decese) sau în 2016 (8668 decese).

Sporul natural

Comparând sporul natural, observăm că în 2022 a fost de minus 3.196 de persoane, iar în 2023 a crescut la minus 3.293. Deși au murit mai puține persoane, s-au născut și mai puțini băcăuani.

Căsătorii și divorțuri

Căsătoriile și divorțurile au înregistrat variații semnificative. În 2022, au fost înregistrate 3.927 de căsătorii și 822 de divorțuri, iar în 2023 aceste cifre au scăzut la 3.569 și, respectiv, 785. Anul trecut, lumea a prins curaj să-și întemeieze o familie și nu a divorțat ca în 2022..

Decedați sub un an:

Numărul de copii decedați sub un an a scăzut de la 33 în 2022 la 31 în 2023. Nu este o diferență semnificativă.