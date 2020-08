”De ce acest pas?” este întrebarea care mi-a fost adresată cel mai des în ultimele zile. Recunosc că am ajuns să îmi pun și eu această întrebare .

Toți cunoscuții îmi spun: ”La ce îți trebuie politică? Nu vezi ce se întâmplă în politică…?!”

Răspunsul la aceste întrebări și, în același timp motivația mea este ca dacă nu încerci, dacă nu participi, dacă nu te implicit, atunci nu ai dreptul să critici.

Eu sunt Irina Diana Poșa, am 38 de ani, sunt căsătorită și am doi copii. Sunt cetățean al municipiului Bacău și sunt mândră de acest lucru, pentru că avem un oraș și un județ minunat, dar care nu sunt exploatate la reala lor capacitate.

De profesie sunt economist, am absolvit în anul 2000 Liceul ”Vasile Alecsandri” Bacău, secția bilingvă franceză-engleză, iar mai apoi, în 2004, Facultatea de Științe Economice. Dar nu m-am oprit aici, am continuat să mă perfecționez și să mă autodepășesc continuu în domeniile în care am activat.

Diana Poșa, exemplu de performanță în domeniul privat

După absolvirea facultății, am lucrat doar în mediul privat, în cadrul unor societăți de succes, cu bogate portofolii de clienți, ocupând doar funcții de conducere. Sunt un bun organizator și coordonator, rezistentă la stres, comunicativă și un bun negociator, leadership, având de-a lungul timpului sute de angajați în subordine. În toate domeniile în care am activat , de la industria de prelucrare a lemnului, construcții, materiale de construcții, alimentație publică, comerț cu amănuntul, papetărie și turism, am performat aducându-mi o contribuție foarte mare la creșterea cifrei de afaceri a societăților comerciale și la îmbunătățirea calității mediului de lucru și implicit a vieții angajaților mei.

Am intrat în politică din credința că doamnele și domnișoarele trebuie sa aibă un cuvânt de spus, pentru a lupta pentru respectarea drepturilor noastre.

pentru a sprijini tinerii oameni de afaceri cu inițiativă

pentru a contribui la îmbunătățirea calității vieții comunității în care trăiesc

pentru a lupta împotriva clientelismului politic și a favoritismului

pentru a mă asigură că viitorul copiilor noștri nu este lăsat la voia întâmplării.

Am decis să mă alătur PMP din convingerea că am ales o echipă ai cărei membri au demonstrat că sunt performanți în mediul de afaceri băcăuan și nu numai , o echipă formată din profesioniști care au demonstrat că politica trebuie să susțină mediul de afaceri , învățământul, sănătatea și sportul.

Nu o să încerc să vă conving prin vorbe că această echipă este performantă, dar haideți să ne uităm la liderii echipei și la ceea ce au realizat și demonstrat.

Valerian Vreme, candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean, este un om care a performat în viața politică prin mandate în forurile legislative, dar și prin funcția de ministru într-un minister ce a implementat și performat o serie de programe de digitalizare, si nu numai. Este și un membru marcant a comunității oamenilor de afaceri, cu reușite deosebite și în planul afacerilor personale.

Melinte Ion este, de asemenea, un om ce a demonstrat că succesul poate fi obținut prin muncă și devotement, atât în plan politic, cât și al mediului de afaceri. În ceea ce îl privește pe Dragoș Ștefan, candidat la funcția de primar al municipiului Bacău, a demonstrat că se poate și că reușita nu este o întâmplare, ea vine la capătul unui lung și consistent efort.

Politica NU ESTE o sumă de orgolii și interese personale! Chiar este o modalitatea de a schimba ceva!