Premierul Ludovic Orban a cerut sanctionarea liderilor de filiale care au obtinut un scor de sub 20%. PNL a obtinut 34% la nivel national.

Astfel, 7 lideri de filiale judetene ale PNL si-au anuntat demisia de la conducerea organizatiilor, ca urmare a rezultatelor obtinute la alegerile locale.

Printre cei care au demisionat se află și Ionel Palăr, liderul filialei județene a PNL Bacău.

”Sunt nemulţumit de rezultatul alegerilor, nu ne-am atins scorul din sondaje. În unele localităţi am fost varza ca organizare în ziua alegerilor. Preşedinţii de organizaţii care nu au facut performanţa îşi vor da demisia”, a spus Ludovic Orban în şedinţa conducerii PNL.

Ionel Palăr: ”Am decis să-mi depun demisia de onoare din fruntea PNL Bacău”

În urma unei analize corecte, obiective, privind rezultatul alegerilor locale, am decis să

demisionez din funcția de președinte al PNL Bacău. Gestul meu se bazează pe respectul pe care-l port membrilor și simpatizanților liberali, care, astăzi, sunt dezamăgiți de rezultatele obținute.

Chiar dacă, pe fond, am obținut un scor foarte bun în mediul urban, nu am reușit câștigarea Consilului Județean Bacău. Din acest punct de vedere îmi reproșez faptul că nu am avut capacitatea de organizare pentru a contracara, eficient, ofensiva PSD, sub toate aspectele sale. Câștigarea Primăriei Bacău, în alianță cu USR – PLUS nu este de natură să compenseze eșecul de la Consiliu Județean Bacău

Ca în orice competiție, contează rezultatul final, indiferent cât de bine ai jucat pe parcurs, indiferent câte etape ai câștigat. În sport, ca și în politică, victoria aparține echipei, eșecul se contabilizează în dreptul antrenorului.

Le mulțumesc celor care au fost alături de mine, în toată această perioadă dificilă. În continuare voi rămâne alături de colegii mei de la PNL Bacău, dispus să pun umărul la reconstrucția partidului, fidel ideilor și principiilor liberale.

Ionel Palăr, deputat PNL