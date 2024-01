Invitație Deschisă la MRC (Moldavia Robotics Competition)

Pe data de 20 ianuarie, la hotel EMD, Asociația Smart Cluster organizează împreuna cu ByteForce meet-ul Moldavia Robotics Competition (MRC), în cadrul concursului internațional First Tech Challange organizat în România de Nație Prin Educație care constă într-o serie de meciuri arbitrate între roboții a peste 20 de echipe din oraşele Moldovei: Bacău, Focșani, Galaţi, Vrancea, Piatra Neamt, Roman, Tulcea, Panciu si multe altele, fiind cel mai mare eveniment de acest fel din Bacău de până acum.

Asociația SmartClustes reprezintă două echipe formate din elevi de la liceele de prestigiu din Bacău: Colegiul National „Gheorghe Vrănceanu” și Colegiul Naţional „Ferdinand I” . Suntem entuziasmați să invităm atât elevii cât si părintii să se alăture acestei experiențe captivante, care îi va introduce în lumea fascinantă si plină de provocări a roboticii moderne. FTC este o competiție la care participă sute de echipe din toată tara si este marcată de un spirit prietenesc între concurenți, meciuri palpitante care promit captivarea privitorilor și celor interesați în domeniile tehnice și oportunitatea de a cunoaşte tineri din toată tara care împărtăsesc acelasi interes fată de robotică.

Pentru părinti, evenimentul reprezintă o oportunitate unică de a întelege mai bine cum robotica si tehnologia influențează viitorul educației și al pieței muncii. Vor fi disponibile sesiuni de discuții cu experţi în domeniul STEM (știinţă, tehnologie, inginerie şi matematică) care vor răspunde la întrebări şi vor oferi sfaturi despre cum să sustină interesul copiilor pentru tehnologie. MRC nu este doar despre competitie, ci și despre învățare, colaborare și dezvoltare personală, astfel participantii vor avea şansa să observe activitatea roboţilor și să interacționeze cu echipele care participă. Această competitie nu doar testează abilitătile tehnice ale participantilor, ci şi capacitatea lor de a soluționa probleme, de a lucra în echipă si de a lua decizii în timp real.

„Experiența mea de un an în echipă mi-a fost utilă în a îmi crea o idee despre ce implică o adevărată competiție, astfel că am realizat că munca în echipă și dedicația joacă un rol esențial în obținerea rezultatelor. În majoritatea cazurilor, motivul pentru care persoanele doresc să intre în echipă reprezintă fascinația față de robotică și curiozitatea stârnită de numeroasele proiecte captivante. În afară de elementele menționate deja, am reușit să îmi dezvolt abilitățile practice și să îmi îmbunătățesc gândirea critică, fiind încurajat de mediul primitor al echipei.”

Cristian Platon

„Ceea ce m-a determinat să ajung aici a fost faptul că vedeam în acest club (de robotică) oportunitatea de a câștiga mai multe cunoștințe prin a lucra practic. Pe lângă asta există și curiozitatea de a vedea cum se îmbină partea mecanică și programarea într-un singur lucru: un robot. Robot care, cu timpul am înțeles că necesită mai multe. Necesită lucru în echipă, comunicare, creativitate, mult devotament, dar nu în ultimul rând susținere. Văzând energia adusă de toate echipele la competiții, sunt foarte entuziasmată pentru următorul meet din 20 ianuarie care va aduce orașului nostru un pic mai mult din lumea roboticii.”

Teodora Donțu