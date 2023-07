Mulţi au fost, sunt şi vor fi învăţătorii lumii acesteia, acei care s-au străduit, se străduiesc şi se vor strădui să aducă omenirii un dram de fericire pe acest pământ.

La vârsta de şapte ani copilul este trimis la şcoală şi acolo primeşte primele noţiuni, primele cunoştinţe de literatură, matematici, geografie, botanică, zoologie, fizică, chimie, astronomie etc. Toate menite să-l facă înţelept şi fericit. Cu toate acestea, nu se află nici măcar un singur loc pe pământ unde oamenii să fie total mulţumiţi şi fericiţi, oricât de multe cunoştinţe ar avea.

Altfel decât învăţaţii acestei lumi, Isus ne spune: Învăţaţi de la mine! Atât ucenicii, cât şi oamenii de rând, ba chiar şi duşmanii, l-au numit: Învăţător (cf. Mt 19,16; 22,16 etc.).

Dar învăţătura Mântuitorului cine a pătruns-o? Cine a înţeles-o deplin? Cine a trăit-o? Numai acela care a înţeles predica de pe munte, cele opt fericiri. Așadar, cine-i? Desigur, numai acela care se străduieşte să fie, asemenea lui Isus, blând şi smerit cu inima.

„Luaţi asupra voastră jugul meu şi învăţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre! Căci jugul meu este plăcut, iar povara mea este uşoară” (Mt 11,29).

Nici imaginea jugului şi nici cea a inimii nu par prea interesante pentru lumea de azi. Cuvântul la ordinea zilei, pentru omul modern, este libertatea. Unii strigă: Jos jugul cenzurii, impozitele absurde, restricţiile de circulaţie etc.! Alţii: Lăsaţi inima în seama preoţilor, noi trebuie să producem, să realizăm planul menit să readucă paradisul pe pământ! Isus continuă să ne spună: Învăţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima!

Avea dreptate necredinciosul Nietzsche când a spus că el a căutat cea mai mare greutate şi a aflat că este el însuşi pentru sine: Am căutat cea mai mare greutate şi am aflat că aceasta sunt eu însumi.

Când Isus ne invită să învăţăm de la el, când Tatăl ne cere să-l ascultăm pe el, vor să ne elibereze tocmai de această greutate, de noi înşine pentru a ne transpune în ştiinţa iubirii. Ştiinţa iubirii este jugul lui Isus, aceasta este povara dulce care duce la fericire.

Emilio D’Angelo spune că numai cunoaşterea implică o egalitate de natură. Cristos s-a făcut om ca să ne facă mai conştienţi de ignoranţa noastră, să ne trezească pasiunea după cunoaşterea lui Dumnezeu.

Pr. Richardo-Dominic Baciu