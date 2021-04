Palatul Copiilor Bacău găzduiește ultima întâlnire de proiect Erasmus+ din cadrul parteneriatului strategic intitulat „We Can not Change The Whole World, but We Can at Least Make The Change”. La activitățile programate timp de patru zile vor lua parte circa 500 de participanți, elevi și profesori din școală gazdă, dar și din școlile partenere, aflate în Italia, Cehia, Franța și Turcia. Pandemia de coronavirus nu permite realizarea acestor activități cu participare directă, astfel încât activitățile se vor desfășura de la distanță.

Programul este divers, cuprinzând multe activități de prezentare prin intermediul aplicațiilor electronice (Emaze, Prezi, Visma, Voki, PowerPoint, Youtube), dar și sesiuni interactive în care elevii îndrumați de profesori vor realiza online cărți în StoryJumper, articole în Piktochart, postere în Canva sau vor crea mesaje care vor ajunge pe mesele participanților la conferință pentru schimbările climatice COP 26, organizată de ONU anul acesta la Glasgow. Se vor utiliza pentru această activitate table interactive de la Vboard.

Vor fi patru zile de interactivitate, de revedere cu colegii cuprinși în acest proiect în care se va face schimb de bune practici pe mai multe nivele. Profesorii vor schimba idei în privința metodelor de predare, dar în centrul atenției va fi modul în care se realizează managementul apei în toate țările participante la proiect. Deoarece în 26 aprilie – prima zi de activități sunt comemorați cei 35 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobîl, elevii români, cehi și turci au pregătit prezentări și pe această temă.

S-au pregătit pentru partenerii din proiect și expoziții virtuale (cu ajutorul aplicației Padlet), de desene și postere pe tema utilizării energiei nucleare în siguranță, dar și despre frumusețea adusă în viața noastră de apă. Lucrările au fost realizate de elevi ai Palatului Copiilor din Bacău, dar și de la Cluburile Copiilor din Moinești, Târgu Ocna, Onești.

La nivel local, Palatul Copiilor este sprijinit în derularea acestui proiect de Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Agenția de Mediu Bacău, Administrația Bazinală Siret Bacău și Complexul Muzeal de Științe ale Naturii „Ion Borcea” Bacău. Toate aceste instituții iau parte la activități prin reprezentanții săi.