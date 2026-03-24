Inaugurarea extinderii Arena Mall va avea loc pe 2 aprilie 2026 – noi branduri internaționale și spații de relaxare – o investiție pentru comunitatea din Bacău

Arena Mall anunță deschiderea extinderii centrului comercial pe 2 aprilie 2026, de la ora 12:00, marcând o nouă etapă importantă în dezvoltarea unuia dintre cele mai importante proiecte comerciale din regiune, ce consolidează Arena Mall ca destinație principală de shopping și divertisment în zonă.

Extinderea centrului comercial introduce magazine și concepte apreciate la nivel internațional, printre care Peek & Cloppenburg, JD Sports, Douglas, Obsentum, Kultho, Skechers, Enzo Bertini, Primark, oferind vizitatorilor o varietate extinsă de produse de modă, beauty și lifestyle.

Noua zonă a centrului comercial include concepte de gastronomie premium, restaurante și cafenele – cum ar fi Starbucks, Taverna Racilor, Pontofino, Sagakura, Treevi – dar și spații moderne de joacă pentru copii, fântâni arteziene, locuri de relaxare, gândite pentru a transforma vizita la mall într-o experiență completă pentru întreaga familie.

Extinderea Arena Mall reprezintă un pas important pentru dezvoltarea economică și socială a comunității locale, contribuind la diversificarea ofertei comerciale și la crearea de noi locuri de muncă.

„Arena Mall a finalizat cea de-a treia etapă de dezvoltare, atingând o suprafață închiriabilă de 40.000 mp. Inaugurarea acestei extinderi marchează un moment important în evoluția proiectului.

Următoarea etapă va aduce încă 7.000 mp de spații comerciale, aproximativ 400 de locuri de parcare supraterane și săli de fitness, cu termen de finalizare estimat pentru septembrie 2027. Pe termen lung, proiectul are în vedere integrarea unui hotel Mercure și a unei zone rezidențiale, cu finalizare estimată până în 2030.

Extinderea Arena Mall este mai mult decât o investiție în retail – reprezintă un pas firesc în dezvoltarea comunității locale. Ne-am dorit să aducem branduri apreciate, pe care clienții și le doresc în orașul nostru. Prin această extindere, oferim un spațiu modern pentru shopping și petrecerea timpului liber, contribuind la dinamizarea economică și la creșterea atractivității orașului.

Mulțumesc, pe această cale, Consiliului Local Bacău, Primăriei Municipiului Bacău, autorităților, precum și constructorilor din Bacău – SSAB AG, Conbac, Bac Delphi, BVA, Moldoglass, Dasitrade – și tuturor colaboratorilor care au contribuit la concretizarea acestui proiect și la materializarea viziunii arhitecților din București, DRS-Architects”, a declarat dl Ovidiu Budeanu, proprietarul Arena Mall Bacău.