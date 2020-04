Deși Starea de Urgență a instituit anumite reguli, funcționarul a somat hotelierii cu un audit financiar.

La scurt timp, „somația” a fost retrasă, iar primarul Gheorghe Baciu a declarat că aceasta a fost trimisă fără știrea sa.

În plină stare de urgență impusă de pandemia de coronavirus, joi, 2 aprilie, hotelierii din stațiunea Slănic Moldova au primit de la Compartimentul de audit intern al Primăriei o somație fermă de a se supune „unui audit public intern asupra modului de administrare a impozitelor și taxelor locale”. S-a precizat că era vorba de „taxa pentru promovarea turismului, întreținerea stațiunii și izvoarelor minerale, aferentă anilor 2018 și 2019”.

Somația primăriei a găsit, însă, ușile hotelurilor și pensiunilor ferecate, pentru că în această perioadă astfel de locații nu mai funcționează.

Angajații unităților de cazare sunt de câteva zile acasă, dar lor li s-a cerut să se prezinte la unitatea administrativ Teritorială (UAT) cu patru rânduri de documente fiscale și contabile. În finalul adresei de la Primărie, se atrăgea atenția că altfel se vor aplica „prevederile art. 62 din legea 672/2002”. Adresa a fost semnată de auditorul public intern Ana-Maria Militaru.

Am luat și noi, imediat, legătura cu managerul principalului hotel al stațiunii, Andreea Alexandru, de la Hotelul Perla, pentru a afla cum au primit hotelierii „somația”.

„Fac de la început precizarea că la ora la care stăm noi de vorbă am primit deja, de la Primărie, răspuns că s-a făcut o greșeală.

Se știe că în perioada Stării de Urgență orice misiune de audit se suspendă. Noi nici nu mai avem cu cine lucra acum, în hotel, pentru că unitatea are activitatea suspendată până pe 16 aprilie. Ce trebuia să fac, să chem oamenii de acasă și să-i adun laolaltă în compartimentul de contabilitate, deși regulile impuse de Starea de Urgență nu permit? Da, am înțeles că a fost o întâmplare hilară, dar noi nu vrem să o trecem cu vederea și vom acționa UAT-ul în judecată. Oricum îi informasem imediat după ce am primit somația că vom apela la instanța de judecată, după care ei au revenit și ne-au spus că a fost o greșeală”.

Până la răspunsul care a corectat eroarea inițială, hotelierii au fost puși pe jar. Cu auditul financiar nu te joci! „Deși primăria nici nu ar avea dreptul să ne ceară acele documente. Numai Curtea de Conturi are acest drept. Pentru a nu mai spune că art. 62 din legea invocată nici nu există, pentru că legea aceea are numai 27 de articole. Iată cât de bine pregătit profesional este funcționarul primăriei, pe care eu nici nu-l cunosc personal”,a precizat managerul Hotelului Perla.

Se spune că orice greșeală recunoscută este pe jumătate iertată, dar fapta a încins puternic spiritele. De aceea, un răspuns am vrut să îl aflăm și de la primarul orașului, Gheorghe Baciu.

„Eu nu am știut de această adresă trimisă hotelierilor. Adresa trimisă nu este semnată, aprobată de mine. Ceea ce s-a întâmplat este o faptă regretabilă și de aceea imediat ce am aflat de ea am dat dispoziție să fie retrasă, iar funcționarul să-și ceară scuzele cuvenite.