– nemulțumiți de faptul că Guvernul a stabilit că Autostrada Moldova va trece prin Bacău, politicienii ieșeni au convocat un mare conclav pentru vineri, în care să se discute versiunea proprie a traseului De ani de zile Bacăul și Iașul s-au înfruntat în argumente pentru a stabili traseul viitoarei autostrăzi care va străbate Moldova. În fiecare din cele două variante disputate, autostrada trecea prin Iași, însă politicienii din capitala Moldovei voiau ca drumul să treacă prin Târgu Neamț spre Târgu Mureș, ocolind Bacăul. Cealaltă variantă pornea de la Iași, prin Bacău, spre Brașov. Ca și costuri, cele două trasee nu pot fi comparate: circa 10 miliarde de euro pentru Iași – Tg. Neamț – Tg Mureș și aproximativ 3 miliarde pentru Iași – Bacău – Brașov. La finele anului trecut, Guvernul a bătut în cuie viitorul traseu al autostrăzii, care ar urma să treacă prin Bacău. Politicienii din Iași s-au declarat profund nemulțumiți de această decizie. Așa că, pentru vineri, 12 ianuarie, a fost convocată o întrunire a factorilor de decizie din zona politică din anumite județe ale Moldovei, din zona religioasă și a societății civile. Ieșenii doresc să pună presiune pentru a schimba decizia Guvernului, și a readuce în atenție traseul Autostrăzii A8 Iaşi – Târgu Neamţ – Târgu Mureş oferind Bacăului în compensație drumul expres Siret – Suceava – Pașcani – Bacău – Bucureşti. La întrunire au fost invitați prefecţii judeţelor Iaşi, Neamţ, Harghita şi Mureş. Maricica Coșa, prefectul de Bacău, ne-a confirmat faptul că nu a fost invitată la întrunire. În schimb, președintele CJ Bacău, Sorin Brașoveanu, a fost invitat, dar nu va participa deoarece tot vineri va veni în Bacău ministrul dezvoltării. Pentru conclavul de vineri au mai fost făcute invitații de participare premierului, președintelui Camerei Deputaților, mitropolitului Moldovei, episcopului catolic Petru Gherghel, dar şi unor oameni de afaceri şi reprezentanţi ai societăţii civile. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.