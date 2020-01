Băcăuanii sunt familiarizați cu Ingenoius Drama, un festival de teatru creat de tinerii din orașul de pe Bistrița, eveniment care anul acesta împlinește 23 de ani. Sunt ani în care mai multe generații de tineri au trecut ca voluntari prin această organizație, I.D. Fest fiind locul unde au reușit de cele mai multe ori să își exprime altfel trăirile și emoțiile. Organizația este bine structurată, tinerii împărțindu-și cu atenție atribuțiunile pentru ca totul să funcționeze la cote ridicate.

Astfel, Ingenoius Drama are șase departamente în care activează tinerii voluntari. De curând am avut ocazia să cunosc o parte din departamentul „redacție”, care se ocupă cu promovarea activităților și nu numai a ceea ce se întâmplă în organizație. Departamentul nu este nou. Doar oamenii se schimbă de la an la an, cei care au ajuns în anii terminali de liceu făcând loc celor mai tineri, ei având în față examene importante cum ar fi Bac-ul sau admiterea.

Strategii de promovare

Și anul acesta departamentul „redacție” a avut parte de „sânge” proaspăt, coagulat într-o nouă echipă cu dorințe puternice de a realiza mai multe decât predecesorii. Așa că, am luat loc la o masă, la un ceai cald, cu coordonatoarele acestui departament, Mara Bălăiță și Andreea Anchidin. Mara este elevă în clasa a X-a la „Arte”, secția coregrafie, iar Andreea este în clasa a XI-a la „Vrănceanu”, profil filologie. Domnișoarele, dornice să-mi spună cât mai multe din activitatea lor, m-au asaltat cu expunera multitudinii de lucruri pe care le fac în cadrul redacției, pentru ca organizația să aibă o vizibilitate cât mai mare.

În acest sens, ele și colegele lor din echipă se ocupă de redactarea mai multor articole pe care le publică pe blogul organizației și pe contul de instagram. Interesant a fost să aflăm modul de documentare pentru materialele publicate. „O colegă de-a noastră a fost cu un proiect Erasmus în Polonia și a luat câteva interviuri unor copii cu dizabilități cărora le-a prezentat o piesă de teatru. De aici a ieșit unul din articolele noastre intitulat «Teatrul pentru copiii cu dizabilități»”, ne-a povestit Mara Bălăiță.

Numai că redacția de la I.D. Fest nu scrie doar despre teatru. „Noi promovăm I.D. Fest prin ceea ce scriem, dar materialele noastre au o arie de subiecte mult mai mare. Dacă ar fi să scriem numai despre teatru, ar fi o sferă prea limitată. Noi abordăm subiectele și în funcție de sugestiile departamentului”, a explicat Andreea Anchidin care a subliniat că în atrubuțiunile lor intră și redactarea revistelor despre trannig camp-uri, atunci când este cazul, să realizeze mapele juriului la festival sau să scrie comunicatele de presă.

Astfel, blogul I.D. Fest cu toate informațiile este promovat și prin pagina de instagram @redactie_power. Pe lângă Mara și Andreea, coordoanatoarele departamentului, din echipa redacțională mai fac parte Amalia Mihăilă, Antonia Ciutacu, Aida Akil, Smaranda Andronic, Lorena Crețu, Ilinca Roșu, Sabrina Dâscă și Mara Zaharia.