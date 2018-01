Sport Handbal masculin / Egal cu Vasluiul de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter După două înfrângeri în amicalele iernii, handbaliștii CSM Bacău au spart gheața. Marți seara, în cel de-al treilea test al anului, „csmeii” au remizat, 26-26 (12-16) pe teren propriu, în compania prim-divizionarei HC Vaslui. Băcăuanii au evoluat în formula: Rusu, Freiwald- Cotinghiu (11 goluri), Gal (5), Dumitriu (4), Juverdianu (2), Păunică (2), Broască (2), Atănăsoaei, Dodiță, Ionescu, Dima, Păunescu, Voicu. Ieri, CSM Bacău a plecat spre Timișoara pentru alte două jocuri de verificare programate pe 25 și 26 ianuarie. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.