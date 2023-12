Handbal feminin/ Cupa României: Ușor pentru CSM Bacău, imposibil pentru Știința

Dacă trece de HCF Piatra Neamț în faza preliminară, CSM Bacău o va întâlni în primul tur al Cupei pe Spartac București, iar Știința o va avea ca adversară pe Măgura Cisnădie, asta în cazul în care studentele băcăuane vor reuși surpriza de a se califica în detrimentul turdencelor de la ACS Liviu Rebreanu

Campionatul Diviziei A la handbal feminin s-a întrerupt încă din prima jumătate a lui noiembrie, după etapa a șasea și se va relua tocmai pe 21 ianuarie, cu ultima rundă a turului. Asta nu înseamnă că s-a intrat, automat, în vacanță. Luna aceasta sunt programate jocurile din turul preliminar al Cupei României. Această primă fază a competiției va fi deschisă de partida dintre ACS Liviu Rebreanu Turda și CS Știința Bacău, programată luni, 18 decembrie, de la ora 16.00, în sala „Gheorghe Barițiu” din Turda.

Aflate pe locul secund în Seria C a Diviziei A, la egalitate de puncte cu lidera CSM Deva, turdencele pornesc favorite contra Științei, care este „lanterna roșie” a Seriei B, cu zero puncte în cont. Mult mai multe șanse de a ajunge în turul 1 le are cealaltă divizionară A de handbal feminin a Bacăului, CSM. În turul preliminar, pe data de 21 decembrie, „CSMeoaicele” vor primi vizita colegei de serie, HCF Piatra Neamț. La fel ca și Știința, nemțencele sunt la cota zero în campionat în ceea ce privește punctele și ocupă penultima poziție în clasament.

CSM Bacău, în schimb, se află pe locul 4, cu 9 puncte adunate. Echipele angrenate în faza preliminară a Cupei își știu deja posibilele adversare din turul 1, care ar urma să aibă loc la începutul anului viitor, pe 6 ianuarie. Tragerea la sorți a primului tur, derulată săptămâna aceasata, s-a dovedit favorabilă „CSMeoaicelor” antrenate de Adi Brezan, dar imposibilă pentru studentele lui Georgiana Vântu și Costel Oprea. Astfel, dacă va respecta calculul hârtiei și se va impune în fața celor de la HCF Piatra Neamț, CSM Bacău va avea o misiune relativ facilă și pe 6 ianuarie, pe terenul ultimei clasate din Seria A a ligii secunde, Spartac București.

Altă mâncare de pește pentru Știința. Dacă vor reuși marea surpriză și vor trece de ACS Liviu Rebreanu, studentele băcăuane ar urma să întâlnească, pe teren propriu, în turul 1 al Cupei, pe Măgura Cisnădie, ocupanta locului 8 în Liga Florilor.

Iată și programul celorlalte jocuri din turul 1: U Cluj Napoca- CSM Corina Brașov, câștigătoarea dintre CSM Deva și CSM Galați- CSM Râmnicu-Vâlcea, câștigătoarea dintre Activ Prahova și CSU Reșița- CS Dacia Mioveni 2012, câștigătoarea dintre CSM Iași 2020 și CSU Oradea- CSU Slatina, Unirea Dobroești- Știința București, câștigătoarea dintre CSU de Vest Timișoara și Arena Târgu-Mureș- Universitatea Craiova, Neptun Constanța- Minaur Baia Mare, CSM Roman- HC Zalău, câștigătoarea dintre CSM Slobozia și Sepsi Sfântu-Gheorghe- Gloria Buzău.