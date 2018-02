– după construcția a 36 de case în perioada 2-6 octombrie 2017, în cartierul Izvoare din Bacău, în cadrul evenimentului de construire accelerată BIG BUILD, Habitat for Humanity a redeschis șantierul – echipe de muncitori lucrează la interioare pentru a finaliza locuințele și a le pregăti pentru ca cele 36 de familii beneficiare să se poată muta în primele lor locuințe cu adevărat decente Specialiștii Habitat for Humanity România au reluat lucrările de amenajări interioare care au rămas neterminate în fiecare dintre cele 36 de locuințe. În acest moment, locuințele sunt finalizate complet la exterior și în proporție de 80% la interior. Proprietarii așteaptă momentul potrivit ca să-și instaleze obiectele sanitare, însă, acestea vor putea fi admirate doar ca mobilier până la construirea canalizărilor și racordarea la rețeaua de apă, gaze naturale etc. Până atunci, o echipă de constructori profesioniști se va ocupa în lunile următoare de finisajele la interior. “În paralel, tot în această perioadă, echipa Habitat for Humanity România se ocupă de demersurile necesare pentru racordarea locuințelor la utilități, cu sprijinul Primăriei Bacău. Cele 36 de familii beneficiare se vor muta în noile locuințe la finalul anului”, declară Ana Nilă, purtător de cuvânt la Habitat for Humanity România. După ce beneficiarii se vor muta în primele lor locuințe decente, construite de Habitat for Humanity România și de cei peste 820 de voluntari români și internaționali care s-au aflat anul trecut pe șantierul din Bacău, familiile tinere vor crea o nouă comunitate în cartierul Izvoare. Aici există alte opt case construite de Habitat for Humanity România în cadrul evenimentului BIG BUILD 2015. Vești bune pentru beneficiari vin și dinspre Primăria Bacău care a accesat fonduri importante pentru dezvoltarea zonelor Izvoare și Letea. Este vorba despre 7 milioane de euro care vor fi investiți în extinderea municipiului, creând facilități în zonele amintite. În ceea ce-i privește pe noii locatari din cartierul Habitat, pe lângă utilitățile necesare, autoritățile studiază și posibilitatea introducerii unui autobuz în cartierul Izvoare. 10 SHARES Share Tweet

