GTL Medical Clinic vă urează Sărbători fericite și Un an 2018 cu SĂNĂTATE!

„Viața este, deopotrivă, un joc al șanselor cât și suma alegerilor noastre conștiente sau inconștiente. Cu cât ne vom controla mai atent alegerile, cu atât calitatea vieții noastre va crește, iar aspecte importante ale ei vor fi îmbunătățite.

SĂNĂTATEA fizică, mentală și sufletească reprezintă una dintre cele mai importante alegeri din viața unui individ. A fi sănătos este esențial pentru a menține echilibrul! Familia, profesia și societatea au nevoie de oameni sănătoși și echilibrați! Provocările zilnice și ritmul alert al nostru reprezintă factori puternic stresori ce îmbolnăvesc constant omul.

GTL Medical Clinic pune mare accent pe acest echilibru dintre minte, trup și suflet.

Prevenția este un aspect extrem de important! Sistemul de sănătate actual permite investigații medicale diverse, analize de laborator, controale clinice și cure de tratament pentru recuperare medicală ce pot constitui o parte importantă din ceea ce înseamnă grija și atenția pentru sănătatea noastră. Din 2012 până în prezent, am oferit băcăuanilor servicii medicale din cele mai diverse, îmbunătățind permanent calitatea acestora.

De la Ambulatoriile de specialitate pe neurologie, psihiatrie, ORL, medicină internă, cardiologie, mica chirurgie, gastroenterologie, endocrinologie, alergologie, medicina muncii, psihologie, explorări funcționale, până la Departamentul de oxygen-ozono-terapie sau Spitalizările de zi pe BFT și Neurologie, laboratorul de analize medicale și Baza de tratament BFT, am crescut treptat dar sigur, iar feedback-urile pacienților noștri reprezintă cea mai mare motivație pentru viitor. ”

Ana Maria Crâșmaru – psiholog / Manager GTL MEDICAL CLINIC

„Laboratorul nostru de analize a fost înființat în 2012, iar în 2013, ca urmare a implementării sistemului de management de calitate, a primit acreditarea RENAR, care garantează calitatea serviciilor medicale efectuate. De-a lungul celor 5 ani de experiență, ne-am dorit ca prin tot ceea ce facem să contribuim la evoluția serviciilor medicale de laborator, adăugând valoare actului medical. Într-un laborator clinic, investițiile nu se opresc și nu se vor opri niciodată, așa că, an de an, s-a investit în aparatură medicală și personal competent în așa fel încât rezultatele pacienților să fie cât mai precise. În momentul de față, fiecare sector din laborator este dotat cu aparatură medicală automată ce poate să proceseze un număr mare de analize, dar, în același timp, acuratețea analizelor medicale să nu fie afectată. Încrederea și fidelitatea pacienților noștri ne dovedesc faptul că de-a lungul timpului am evoluat și am crescut alături de ei și le mulțumim pentru aceasta!”

Iulia Gabriela Dascălu – biolog principal și responsabil Management de calitate