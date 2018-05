Greva foamei pentru o pagubă de 30 de milioane de euro

Administratorul unei firme din Tg. Ocna a intrat în greva foamei, disperat că după 13 ani de procese nu a reuşit să-şi recupereze o pagubă de 30 de milioane de euro. Bărbatul este hotărât să facă grevă în faţa Curţii de Apel Bacău până i se va face dreptate: “Acum, nu-mi rămâne de făcut decât să mă spânzur de zidul Curţii de Apel.”

Liviu Petriuc, administratorul SC Interforce SRL Tg. Ocna, povesteşte că toate problemele au început în 2004 când a cumpărat o cantitate de deşeuri în vederea prelucrării şi neutralizării:

“Am o instalaţie de prelucrat deşeuri petroliere, sunt administratorul firmei din 1992. În 2004, am cumpărat de la lichidatorul rafinăriei Dărmăneşti o cantitate de 34.000 tone de deşeu în vederea prelucrării şi neutralizării deşeurilor. Am plătit marfa în avans la lichidator în baza unui contract pe o perioadă de 5 ani”.

El spune că, după un an, reprezentanții unei firme din Onești au luat această marfă creându-i pagube serioase.

“Cu relaţii, au început să-mi trimită controale şi mi-au creat tot felul de probleme. Niciodată nu am avut o sancţiune, nici legat de mediu, nici de antrepozit. Mi-au luat marfa fără niciun act, fără niciun drept şi au început să o vândă fără acte de provenienţă. Nimeni nu s-a legat de ei niciodată. Am făcut plângere, mă judec de 13 ani. Soluţia din penal a fost că nu există fapta.

Ei au furat din cele 34.000 tone circa 25.000. Sunt expertize. Eu nu am mai avut acces în rafinărie şi aşa s-a furat marfa. S-a semnat un contract cu lichidatorul, ei au cumpărat rafinăria la un an de zile, fără deşeuri, dar au vândut din deşeuri, în cârdăşie cu Vama, cu mediul, cu toată lumea. Am dovezi, am o groază de plângeri în care am arătat unde a ajuns marfa. Toată marfa a fost vândută cu preţ zero.”

Bărbatul susţine că paguba lui se ridică la 30 de milioane de euro din care nu a recuperat nimic. “Timp de 13 ani doar am cheltuit bani în instanţe, pe procese, inclusiv în civil. Am expertize, dar nimeni nu face nimic. La Tribunalul Bacău, expertul desemnat a spus că nu poate calcula paguba. Mai mult de atât, fac plângere la DIICOT Bacău, în 2014, unde mă plâng că mi se fură din marfă.

Mi s-a spus că e prea târziu, deşi în toţi aceşti ani eu am făcut plângeri. Vama Bacău calculează o acciză de 12,5 milioane euro, dosarul din Vamă ajunge la DNA Bacău, unde se şterge acea sumă. Toţi cei care au dat aceste soluţii au fost promovaţi ulterior. Aşa se face justiţie în Bacău”, sunt acuzaţiile administratorului.

“De 13 ani eu nu mai am activitate, instalaţia stă închisă, iar eu acum păzesc fiare vechi. Trăiesc din ce fac în gospodărie. Am vândut o groază de bunuri personale, am avut fermă de cai, dar am vândut tot. Mi-am vândut şi apartamentul pentru a acoperi aceste cheltuieli cu procesele. Acum, nu-mi rămâne de făcut decât să mă spânzur de zidul Curţii de Apel. Eu nu vreau nimic de la nimeni decât ce mi se cuvine. Cum se poate ca un dosar să fie transmis din instanţă în instanţă şi să dureze 13 ani? Fără soluţie. În civil, mai am o speranţă la Înalta Curte.”