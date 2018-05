Poliția în acțiune

Dosare penale la regimul rutier

La data de 26 mai a.c., poliţişti din cadrul Poliţiei Moineşti au depistat în flagrant un tânăr de 20 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Moineşti pentru recoltare de mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Poliţiştii îl cercetează sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

La aceeaşi dată, în jurul orei 17.00, poliţiştii din Moineşti au depistat în trafic un tânăr de 22 de ani, din comuna Scorţeni, în timp ce conducea un autoturism pe raza localităţii.

Cu ocazia verificărilor s-a stabilit că tânărul avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere a unui vehicul de către o persoană având dreptul de a conduce suspendat.

Tot în 26 mai a.c., în jurul orei 22.30, poliţiştii din Parava au depistat în trafic un localnic de 66 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Răcăciuni.

Din verificările poliţiştilor a rezultat că bărbatul în cauză, în timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal, a pătruns pe contrasens şi a acroşat un atelaj hipo, rezultând doar pagube materiale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău pentru recoltare de mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

La data de 27 mai a.c, poliţiştii din Oneşti au fost sesizaţi despre producerea unui eveniment rutier, în comuna Livezi.

Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că un bărbat de 69 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe direcţia Berzunţi-Livezi, a pierdut controlul volanului într-o curbă şi a intrat în coliziune cu faţada unui imobil.

În urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i-au fost recoltate mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului.

La aceeaşi dată, poliţiştii oneşteni au depistat în trafic un autoturism care avea montată plăcuţă de înmatriculare cu număr ce aparţinea unui alt autovehicul.

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că autoturismul condus de un bărbat de 43 de ani, din judeţul Galaţi era neînmatriculat.

În cauză s-a întocmit doar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de punere în circulaţie sau conducere a unui autovehicul neînmatriculat şi cu număr fals de înmatriculare.

Poliţişti din cadrul Secţiei 1 Poliţie Bacău au depistat în flagrant un bărbat de 46 de ani, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 1,46 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău pentru recoltare de mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Poliţiştii îl cercetează sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

Acţiune a poliţiştilor Secţiei 2 Bacău pentru siguranţa cetăţenilor

În perioada 26-27 mai a.c., poliţiştii au acţionat pentru prevenirea şi descurajarea faptelor de natură penală sau contravenţională şi asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică în municipiul Bacău.

Poliţiştii au aplicat 21 de sancțiuni contravenționale în valoare de 4050 de lei.

Totodată, au ridicat în vederea confiscării 7,900 m.c. material lemnos în valoare de 5930 de lei.

Exemple:

Poliţişti din cadrul Secţiei 2 Poliţie Bacău au depistat un bărbat de 37 ani, din localitate şi unul de 32 de ani, din comuna Măgura, în timp ce consumau băuturi alcoolice în faţa unui imobil. Faţă de cei doi s-a luat măsura sancţionării contravenţionale conform Legii 61/ 1991, cu amendă în valoare de 200 de lei fiecare.

Totodată, poliţiştii au depistat pe strada Mioriţei un bărbat de 30 de ani, din judeţul Vaslui, în timp ce transporta cu o autoutilitară cantitatea de 7,900 m.c. material lemnos, iar documentele prezentate aveau menţiuni diferite faţă de cantitatea transportată.

Poliţiştii au luat măsura ridicării materialului lemnos în vederea confiscării.

De asemenea, poliţiştii au depistat un bărbat de 62 de ani, din comuna Horgeşti, agent de pază, care dormea în postul de pază. Bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 200 de lei.

Autor de furt prins în flagrant de polițiști

La data de 27 mai a.c., polițiștii din Ardeoani au prins în flagrant un tânăr de 17ani, din localitate, bănuit de comiterea infracţiunii de furt.

Tânărul a fost depistat în timp ce avea asupra sa două motocositoare fără a deţine documente legale.

Poliţiştii au stabilit că tânărul împreună cu un alt localnic de 19 ani, ar fi sustras bunurile găsite asupra sa dintr-o magazie aparţinând Primăriei Ardeoani.

Prejudiciul în valoare de 300 de lei a fost recuperat şi predat reprezentanţilor primăriei.

În cauză s-a întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Acţiune a poliţiştilor Secţiei 8 Poliţie Rurală Buhoci pentru prevenirea şi combaterea braconajului piscicol

La data de 28 mai a.c., poliţişti din cadrul Secţiei 8 Poliţie Rurală Buhoci, cu sprijinul voluntarilor CRE, au acţionat pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol pe malul estic al lacului de acumulare Răcăciuni, pe raza teritorială a comunelor Gioseni şi Horgeşti, ocazie cu care au fost identificate trei persoane ce efectuau activităţi de pescuit sportiv.

Faţă de aceştia s-a luat măsura sancţionării contravenţionale cu amenzi în valoare de 1200 de lei.

De asemenea, poliţiştii au identificat 5 plase pentru pescuit însumând circa 300 de m.

Poliţiştii au reţinut un bărbat de 44 de ani pentru complicitate la înşelăciune prin metoda ,,accidentul”

Polițiștii din Bacău au reţinut un bărbat care ar fi obținut 10.000 de lei prin metoda ,,accidentul”, de la o persoană vătămată din comuna Podu Turcului.

În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că, în luna februarie a.c., bărbatul, împreună cu alte două persoane private de libertate, încarcerate în Penitenciarul Iaşi, ar fi indus în eroare o femeie din Podu Turcului, prin atribuirea de calităţi mincinoase, solicitând sume de bani de la aceasta.

Bărbatul a fost reţinut de poliţişti pentru o perioadă de 24 de ore şi urmează a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Podu Turcului, cu propunere de arestare preventivă.

Autor de furt depistat de poliţişti

La data de 28 mai a.c., poliţiştii din Măgura au depistat şi identificat un tânăr, de 29 de ani, bănuit de comiterea infracţiunii de furt.

Din cercetări, poliţiştii au stabilit că tânărul ar fi profitat de neatenţia angajatei unei societăţi comerciale din Măgura şi ar fi sustras un telefon mobil aflat pe masă.

Poliţiştii au recuperat bunul sustras şi l-au restituit păgubitei.

Faţă de tânărul de 29 de ani, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de furt.

Reţinut de polițiști pentru furt calificat şi violare de domiciliu

La data de 26 mai a.c., polițiști din cadrul Compartimentului de Ordine Publică Bacău au depistat un bărbat de 35 de ani, bănuit de comiterea infracţiunilor de furt calificat şi violare de domciliu.

Bărbatul ar fi pătruns fără drept în locuinţa unei persoane din comuna Luizi Călugăra, în data de 23 mai a.c., unde ar fi rămas până în ziua următoare când ar fi sustras suma de 1500 de lei din imobilul din vecinătate.

Poliţiştii au recuperat 500 de lei din prejudiciul cauzat şi l-au prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău care a dispus măsura controlului judiciar.