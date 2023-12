Când diverse evenimente aparent independente converg într-un mod surprinzător și provocator, adesea având consecințe semnificative sau chiar dramatice, spunem că vine “furtuna perfectă”. Conflictul început anul trecut, dar cu rădăcini încă din anii ’90, începe să se acutizeze.

Unii îl explică prin cu “Capcana lui Tucidide”, care a postulat că atunci când o putere emergentă devine tot mai puternică și începe să amenințe poziția unei puteri existente, există riscul unei confruntări militare. Tucidide a remarcat acest fenomen în contextul Războiului Peloponesiac, unde ascensiunea puterii ateniene a condus la un război cu Sparta.

E greu de spus dacă acest conflict global are ca rădăcini această capcană sau dacă termenul popularizat de Graham T. Allison în lucrarea sa “Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis” (1971) nu este decât o altă programare predictivă, așa cum am fost obișnuiți în ultimii 50 de ani. Cert este că ascensiunea economică a Chinei a determinat o reacție a Occidentului, care a căutat să distrugă politic Rusia pentru a pune mâna pe resursele sale naturale, această cale fiind considerată singura opțiune pentru a putea înfrunta colosul chinez.

Numai orbii și-ar putea imagina că războiul declanșat de Rusia anul trecut a izbucnit din senin și că înarmarea Ucrainei de către Occident și pregătirea sa ideologică nu au nicio legătură cu lovitura de stat din 2014.

Din păcate pentru Occident, calculul s-a dovedit greșit și este pe cale să piardă războiul din Ucraina. Odată cu acest semn de slăbiciune, se aprind tot mai multe puncte pe glob. E drept, unele sunt aprinse de Occident, în încercarea de a pune bețe în roate Rusiei și Chinei, dar altele sunt aprinse de Sudul Global pentru a semnala că nu mai acceptă hegemonia occidentală.

Această confruntare globală, din care ambele părți au făcut o confruntare existențială, nu permite niciuneia să dea înapoi; toți participanții la conflict sunt obligați să meargă înainte pentru că au jucat “all-in”, au pus totul pe masă. Iar acest lucru nu înseamnă decât că se apropie acea furtună perfectă, capabilă să schimbe din temelii paradigma globală.

Vă veți întreba unde suntem noi, românii, în acest conflict și cum ne pregătim pentru asta. Noi facem piste pentru biciclete și ne scoatem ochii unii altora. Că atâta putem.