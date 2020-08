Viitorul Curița rămâne în Liga a IV-a. Iar Bacăul este pe cale să rămână fără nicio echipă în eșalonul al treilea. Pe rând acum. Campioană a județului după barajul câstigat contra lui FC Dinamo Bacău, echipa finanțată de Mihai Fudulache a dat chix la turneul de promovare de la Pașcani. Surclasată miercuri, cu 3-0 de Sporting Juniorul Vaslui, Viitorul Curița a cedat și ultimul joc al turneului, disputat duminică: 0-2 cu CS Dante Botoșani, goluri marcate de Gheorghiciuc (min. 50) și Orășanu (min. 60, din 11 metri).

În condițiile în care-și adjudecase și întâlnirea cu Sporting Juniorul Vaslui, CS Dante a acumulat maximum de puncte și s-a alăturat celorlalte 13 câștigătoare ale turneelor de promovare: Bradul Borca (Neamț), CSM Satu-Mare (Satu Mare), Progresul Șomucta Mare (Maramureș), Unirea Ungheni (Mureș), Corona Brașov (Brașov), Progresul Ezeriș (Caraș Severin), Avântul Periam (Timiș), Voința Budeasa (Argeș), Petrolul Potcoava (Olt), ACSM Oltenița (Călărași), Steaua București (București), Sportul Chișcani (Brăila) și Gloria Albești (Constanța).

Viitorul Curița, în schimb, încheie turneul de la Pașcani pe ultimul loc, cu zero puncte, zero goluri și zero șanse de a intra în C, în cazul vacantării unor locuri. Unul din locurile vacante ar putea fi al CSM-ului Bacău. Salvată de la retrogradare care urmare a „înghețării” campionatului trecut, CSM Bacău s-a înscris în ediția 2020-2021 a Ligii a III-a, dar posibilitățile financiare o duc mai degrabă spre eșalonul al patrulea. Cum Aerostar a promovat în B, este foarte probabil ca sezonul următor de C să nu consemneze la start vreo echipă băcăuană. N-ar fi o premieră. Doar o nouă rușine.