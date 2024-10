Fotbal/ Liga a IV-a: AFC Unirea Bacău sparge gheața

Etapa a șasea a Ligii a IV-a a adus prima victorie stagională pentru AFC Unirea Bacău, echipă blocată în prealabil la cota zero în ceea ce privește punctajul. Duminică, în derby-ul subsolului Seriei 1, „uniriștii” lui Mihai Voicu s-au impus cu 5-2 pe terenul ultimei clasate, Viitorul Dămienești. Oaspeții au avut câștig de cauză grație „dublei” lui Ștefan Lepădatu și a golurilor semnate de Andrei Lorenț, Ovidiu Nancă și Răzvan Butnaru. De notat că această rundă a înregistrat înfrângeri pentru trio-ul fruntaș al Seriei de Bacău format din ACS Gauss, AFC Bubu și CS Faraoani. Astfel, Gauss a cedat acasă, cu 1-2, în fața Bamiromului Dumbrăveni, Bubu a fost surclasată cu 4-0, în deplasare, de AS Negri, în timp ce Faraoaniul a pierdut pe teren propriu cu 1-2 jocul cu Siretu Săucești. În Seria 2, în schimb, continuă parcursul fără greșeală al liderei AS Bârsănești, care a ajuns la a șasea victorie din tot atâtea confruntări: 8-0 cu Bradul Mânăstirea Cașin. Bun și traseul vice-liderei, Vulturul Măgirești, autoarea unui nou succes: 3-1 cu UZU Dărmănești.

Seria 1

Rezultatele etapei a șasea : CSM Moinești- Viitorul Nicolae Bălcescu 1-1, AS Negri- AFC Bubu 4-0, ACS Gauss Bacău- Bamirom Dumbrăveni 1-2, Voința Bacău- Flamura Roșiei Sascut 3-2, CS Faraoani- Siretu Săucești 2-3, Viitorul Dămienești- AFC Unirea Bacău 2-5.

Clasament : 1) AFC Bubu 13p. (golaveraj 23-7), 2) ACS Gauss 13p. (15-7), 3) CS Faraoani 12p. (16-9), 4) Bamirom Dumbrăveni 12p. (14-9), 5) AS Negri 10p. (20-8), 6) Siretu Săucești 10p. (12-10), 7) CSM Moinești 8p., 8) Viitorul Nicolae Bălcescu 7p., 9) Voinaț Bacău 6p., 10) Flamura Roșie Sascut 4p., 11) AFC Unirea Bacău 3p., 12) Viitorul Dămienești 0p.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 19 octombrie, ora 11.00 : Siretu Săucești- CSM Moinești. Ora 15.00 : Viitorul Nicolae Bălcescu- Voința Bacău, AFC Bubu- CS Faraoani (teren Baza Nautică, Șerbănești), AFC Unirea Bacău- AS Negri (teren „Constantin Anghelache”, Letea), Flamura Roșia Sascut- ACS Gauss Bacău. Duminică, 20 octombrie, ora 11.00 : Bamirom Dumbrăveni- Viitorul Dămienești (teren Răcăciuni).

Seria 2

Rezultatele etapei a șasea : Vulturul Măgirești- UZU Dărmănești 3-1, AS Bârsănești- Bradul Mânăstirea Cașin 8-0, CS Dofteana –Gloria Zemeș 1-3, AS Măgura Cașin- Voința Oituz 2-2. Măgura Târgu-Ocna a stat.

Clasament : 1) AS Bârsănești 18p., 2) Vulturul Măgirești 12p., 3) Gloria Zemeș 9p. (golaveraj 17-9), 4) CS Dofteana 9p. (15-9), 5) UZU Dărmănești 9p. (13-13), 6) AS Măgura Cașin 4p. (10-19), 7) Bradul Mânăstirea Cașin 4p. (6-22), 8) Voința Oituz 2p., 9) Măgura Târgu-Ocna 0p.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 19 octombrie, ora 15.00 : UZU Dărmănești- AS Măgura Cașin, Măgura Târgu-Ocna- AS Bârsănești. Duminică, 20 octombrie, ora 11.00 : Gloria Zemeș- Vulturul Măgirești, Bradul Mânăstirea Cașin- CS Dofteana. Voința Oituz stă.