Sezonul 2020-2021 al eșalonului trei va începe pe 12 septembrie și se va desfășura după un tipar inedit, cu o sută de echipe împărțite în mod egal în zece serii. Săptămâna aceasta, „CSMeii” lui Giani Florian vor afla în ce serie vor fi repartizați și ce adversare vor avea

CSM Bacău se pregătește pentru a doua sa stagiune la nivelul Ligii a III-a. Salvată de la retrogradare sezonul trecut de decizia FRF de „înghețare” a competiției pe fondul pandemiei COVID-19, gruparea băcăuană își dorește un cu totul alt parcurs în 2020-2021. „Nu vrem să mai repetăm greșelile trecutului”, a declarat antrenorul „CSMeilor”, Giani Florian, care a sunat adunarea încă din iunie. Noutățile de lot nu sunt spectaculoase.

Au fost promovați de la juniori Prențiu, Fodor, Cr. Mindirigiu, Luca Popa, Scorțanu, Gava și Denis Căpușă (un jucător de bandă stângă căruia i se prevede un viitor frumos), iar de la Csikszereda Miercurea Ciuc va veni portarul Alpar și va reveni atacantul Tamas Becze, ambii sub formă de împumut. Totodată, „CSMeii” își vor întări compartimentul median cu Maxim, de la Unirea Dej. La capitolul plecări, băcăuanii au renunțat la Juncu, Al. Istrate și Zarzu.

„E adevărat că nu am operat transferuri sonore, dar eu am mare încredere în nucleul de jucători pe care am mizat anul trecut: Nicodim, Antal, Strat, Belecciu, Preda. Alături de ei, juniorii Under 19 promovați din curtea proprie pot da o altă față echipei noastre. Obiectivul nostru este să avem un campionat liniștit, care să ne permită permananța în Liga a III-a. Știu că va fi greu, mai ales că și sistemul competițional s-a schimbat, dar, cu ambiție și muncă, putem să ne atingem ținta”, a precizat Florian.

La nivelul staff-ului tehnic, Giani Florian și Gică Penoff l-au cooptat și pe Codrin Mindirigiu, care se va ocupa și de sectorul juvenil. Cu atât mai mult cu cât, în stagiunea ce va începe pe data de 12 septembrie, cluburile de Liga a III-a sunt obligate să participe cu două echipe, la alegere, în campionatele U11, U13, U15, U16, U17 și U19. În caz contrar, echipa de seniori a clubului va fi penalizată cu 9 puncte în campionatul Ligii a III-a. Nu este singura modificare.

Sezonul 2020-2021 va reuni la start 100 de echipe împărțite, în mod egal, în zece serii. Se va juca tur retur, în perioada septembrie- noiembrie. Primele două clasate din fiecare serie vor disputa un baraj în dublă manșă, astfel: locul 1 din Seria 1 cu locul 2 din Seria 2; locul 1 din Seria 2 cu locul 2 din Seria 1; locul 1 din Seria 3 cu locul 2 din Seria 4; locul 1 din Seria 4 cu locul 2 din Seria 3; locul 1 din Seria 5 cu locul 2 din Seria 6; locul 1 din Seria 6 cu locul 2 din Seria 5; locul 1 din Seria 7 cu locul 2 din Seria 8; locul 1 din Seria 8 cu locul 2 din Seria 7; locul 1 din Seria 9 cu locul 2 din Seria 10; locul 1 din Seria 10 cu locul 2 din Seria 9.

Câștigătoarele se vor duela între ele, în baza împerecherilor pe serii, iar cele cinci învingătoare ale „barajului” tur-retur vor fi declarate promovate în Liga a II-a. De retrogradat vor retrograda 21 de echipe: ultimele două din fiecare serie și cea mai slabă formație poziționată pe locul 8. La mijlocul acestei săptămâni, CSM Bacău va afla în ce serie va fi repartizată și care va fi țintarul de jocuri. Având în vedere că repartizarea se va face pe criterii geografice și ținând cont că zona Moldovei numără 13 echipe, este clar că doar zece vor rămâne în Seria 1, iar celelalte vor fi redirecționate spre Seria 2.

„Este posibil ca și noi să trecem în Seria 2. Să vedem cum se va face repartizarea. Indiferent de serie și de toate celelate dificultăți legate de pierderea bazei Letea unde aveam și cantonamentul, și cantina, și terenul, și spațiul pentru analiză, trebuie să facem totul pentru a ne îndeplini obiectivul. Trebuie să fim reactivi deoarece sezonul va fi unul comprimat, iar orice punct pierdut va cântări dublu”, a spus Giani Florian.

„CSMeii” nu au disputat niciun meci de verificare pînă acum, pe teren urmând să intre pentru prima dată pe 9 septembrie, cu ocazia partidei din Cupa României contra Viitorului Curița, în deplasare. CSM Bacău se antrenează pe baza „Lucrețiu Avram”, iar meciurile oficiale din campionat de pe teren propriu le va susține pe stadionul „Aerostar”, în baza unui protocol încheiat cu gruparea „aviatorilor”.