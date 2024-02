Fotbal/ Liga a III-a Înfrângeri pentru echipele băcăuane

Fotbal/ Liga a III-aÎnfrângeri pentru echipele băcăuaneVineri, Aerostar a cedat cu 4-2 amicalul susținut pe terenul Unirii Braniștea, în timp ce sâmbătă, CSM Bacău a pierdut cu 2-0, acasă, testul cu CSM Râmnicu-Sărat, iar FC Bacău cu 1-0 jocul de veri’care susținut la Piatra Neamț, cu CeahlăulFinal de săptămână cu meciuri de vericare soldate cu înfrângeri pentru divizionarele C băcăuane. Vineri, Aerostar a cedat cu 4-2 amicalul jucat pe terenul Unirii Braniștea (locul 5 în Seria 2), golurile „aviatorilor” ind înscrise de T. Antohi și Dobre. Antrenorul băcăuanilor, Mișu Ionescu a început partida cu Tancău- Bordeianu, Benchea, Prențu, Arnold- Băisan, Telcean, Matei, Belciu- Bobîrnac- Coroamă, pe parcurs intrând toți jucătorii din lot, minus cei cu probleme de sănătate. Sâmbătă, a fost rândul celorlalte două echipe băcăuane din Seria 1 să joace și să piardă. Surclasată miercuri, cu 4-0, la Râmnicu-Sărat de echipa gazdă (locul 4 în Seria 2), lidera Seriei 1, CSM Bacău nu a reușit să-și ia revanșa pe teren propriu. Mai mult, „CSMeii” pregătiți de Cristi Popovici au cedat și „returul” de la „Letea” cu CSM Râmnicu-Sărat: 0-2 (0-0). „11” de start al CSM Bacău: Țăranu- Mocanu, Adăscăliței, Ursu, Moroșanu- Șchiopu, Cătău, Taciuc, Săvoaia- Corban, Unghianu. Au mai jucat: Șuștac, Acatrinei, Strat, Florea, Horvat, Gherasim, Viorică. În ne, tot sâmbătă, FC Bacău a pierdut cu 1-0 pe terenul divizionarei secunde Ceahlăul, la capătul unui joc în care oaspeții antrenați de Costel Enache au avut o evoluție foarte bună. FC Bacău a mizat pe următoarea garnitură de start: L. Anton- Șt. Pavel, D. Ganea, Vl. Cimbru, Coajă- R. Albu, Oasenegre, Cârstean- C. Popescu, Pantelei, Perniu. Ulterior, au mai intrat: Cîmpeanu, Cucolaș, I. Chirilă, Drugă, Burlacu, Ciumașu, A. Pavel, Vraciu și Șt. Sava. Cu două săptămâni rămase până la reluarea Ligii a III-a, cele trei divizionare C băcăuane se pregătesc de ultimele amicale premergătoare startului de sezon. Miercuri, 28 februarie, Aerostar va juca pe terenul celor de la Sporting Liești, pentru ca sămbătă, 2 martie, să o înfrunte pe concitadina CSM Bacău, cel mai probabil pe „Letea”. În ceea ce o privește pe FC Bacău, aceasta va juca sâmbătă, 1 martie, în deplasare, cu CSM Râmnicu-Sărat. Nu este exclus ca jocul de vericare cu CSM Râmnicu-Sărat să nu e ultimul amical din această perioadă pentru FC Bacău. Asta în condițiile în care adversara „alb-roșilor” din etapa 16, programată pe 9 martie, Foresta Suceava este în pragul desințării. Confruntată cu mari probleme nanciare, Foresta a fost penalizată de FRF cu pierderea a șase puncte, ceea ce a făcut ca formația suceveană să coboare de pe locul 1 pe poziția a treia în ierarhia Seriei 1. Foresta a rămas în această iarnă fără antrenorul Florin Croitoru și fără majoritatea jucătorilor din lot, astfel încât prezența ei în sezonul de primăvară al Ligii a III-a este puțin probabilă. „Într-adevăr, situația de la Foresta Suceava este una incertă. În consecință, în cazul în care sucevenii se vor retrage din campionat, vom căuta un

adversar contra căruia să susținem un amical pe 9 martie în locul partidei cu Foresta”, a explicat team-managerul FC Bacău, Gabriel Voicu. Iată și programul etapei a 16-a, prima din cele trei runde rămase din mini-retur în Seria 1: Foresta Suceava- FC Bacău, Bucovina Rădăuți- Aerostar Bacău, Rapid Brodoc- Șomuz Fălticeni, CSM Bacău- Știința Miroslava. FC Vaslui va sta. Clasamentul Seriei 1: 1) CSM Bacău 25 p., 2) Bucovina Rădăuți 23p., 3) Foresta Suceava 21p., 4) Știința Miroslava 19p., 5) CSM Vaslui 18p., 6-7) FC Bacău și Șomuz Fălticeni- câte 15p., 8) Aerostar 12p., 9) Rapid Brodoc 11