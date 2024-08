Fotbal/ Liga a III-a: ÎnCepe campionatul!

Mult a fost, puțin mai este. Chiar foarte puțin. Weekendul acesta începe campionatul Ligii a III-a la fotbal care însumează, ca și până acum, zece serii a câte zece echipe. În primele două serii regăsim cele patru divizonare C ale județului: FC Bacău și CSM Bacău în Seria 1, Aerostar și Viitorul Onești în Seria 2.

Adevărată revelație a sezonului trecut, când a ajuns până în semifinalele barajului de promovare, FC Bacău vrea să ridice ștacheta în noua edițe. Și are atuuri semnificative, începând cu achizițiile din inter-sezon: fundașul de 18 ani Dennis Gabrielle Horciu (ex Sepsi Sfântu-Gheorghe), mijlocașii Andrei Militaru (22 ani, ex FC Bihor) și Răzvan Buțerchi (22 ani, ex CSM Bacău) și atacanții Alexandru Corban (26 ani, ex CSM Bacău) și Alexandru Aftanache (22 ani, ex CSM Bacău).

„Alb-roșii” antrenați de Costel Enache vor începe campionatul vineri, la baza proprie de la Ruși Ciutea, prima adversară fiindu-le nou-promovata ACS USV Iași. Colegă de serie cu FC Bacău, concitadina CSM se prezintă la startul sezonului cu un nou staff tehnic alcătuit din „principalul” Andrei Întuneric și „secundul” Claudiu Filip și cu un lot revoluționat în proporție de aproape 90 la sută, unul dintre puținii „supraviețuitori” fiind căpitanul Adăscăliței.

În ciuda schimbărilor masive, trupa lui Întuneric a arătat foarte bine în amicalele verii, majoritatea câștigate la scor. CSM Bacău Bacău va începe campionatul sâmbătă, pe terenul Științei Miroslava care, de săptămâna trecută, îl are pe bancă chiar pe fostul antrenor al „CSMeilor” băcăuani, Cristi Popovici. Trecând în Seria 2, să notăm că Aerostar are și ea toate cărțile în regulă pentru a face un campionat bun.

„Aviatorii” lui Mișu Ionescu, care vor debuta vineri, pe terenul celor de la Râmnicu-Sărat, s-au întărit considerabil în inter-sezon prin aducerea lui Cătălin Aieroaie, Vasile Padovei, Alexandru Cătău, Antonio Acatrinei, Mario Ganea, Robert Necula și Vlad Bălășel. În Serie cu Aerostar a fost repartizată și Viitorul Onești, gruparea de pe Trotuș optând, la rândul său, pentru schimbări masive în perioada de pauză. Cu veteranul Ioan Sdrobiș în calitate de director tehnic și cu Ovidiu Dănănane ca antrenor principal, oneștenii vor susține primul joc de campionat al noii ediții acasă, cu Dacia Unirea Brăila.

De notat că după încheierea turului din sezonul regulat, Liga a III-a nu se va întrerupe, ci va continua, până pe 7 decembrie, cu șase etape din retur. Va urma apoi pauza de iarnă, campionatul urmând să se reia pe 1 martie, cu prima din cele trei etape rămase din mini-retur. După terminarea sezonului regulat, primele patru clasate din fiecare serie vor merge în play-off, iar formațiile poziționate în zona 5-10 a clasamentului vor evolua în play-out. Ca ultim amănunt, să notăm că FC Bacău și Aerostar vor susține meciurile de pe teren propriu vinerea, spre deosebire de CSM Bacău și Viitorul Onești, care vor juca partidele de acasă sâmbăta.

Programul maxi-turului din Seria 1

Etapa 1, vineri, 30 august, ora 18.00 : FC Bacău- ACS USV Iași, Ceahlăul Piatra Neamț 2- CSM Vaslui. Sâmbătă, 31 august, ora 18.00 : Șomuz Fălticeni- Rapid Brodoc, Știința Miroslava- CSM Bacău, Bucovina Rădăuți- Șoimii Gura Humorului.

Etapa 2, sâmbătă, 7 septembrie, ora 17.00 : Rapid Brodoc- Șoimii Gura Humorului, CSM Bacău- Bucovina Rădăuți, CSM Vaslui- Știința Miroslava, ACS USV Iași- Ceahlăul Piatra Neamț 2, Șomuz Fălticeni- FC Bacău.

Etapa 3, vineri, 13 septembrie, ora 17.00 : FC Bacău- Rapid Brodoc, Ceahlăul Piatra Neamț 2- Șomuz Fălticeni. Sâmbătă, 14 septembrie, ora 17.00: , Știința Miroslava- ACS USV Iași, Bucovina Rădăuți- CSM Vaslui, Șoimii Gura Humorului- FC Bacău.

Etapa 4, vineri, 20 septembrie, ora 17.00 : FC Bacău- Ceahlăul Piatra Neamț 2. Sâmbătă, 21 septembrie, ora 17.00: Rapid Brodoc- CSM Bacău, CSM Vaslui- Șoimii Gura Humorului, ACS USV Iași- Bucovina Rădăuți, Șomuz Fălticeni- Știința Miroslava.

Etapa 5, vineri, 27 septembrie, ora 17.00: Ceahlăul Piatra Neamț 2- Rapid Brodoc . Sâmbătă, 28 septembrie, ora 17.00 : Știința Miroslava- FC Bacău, Bucovina Rădăuți- Șomuz Fălticeni, Șoimii Gura Humorului- ACS USV Iași, CSM Bacău- CSM Vaslui.

Etapa 6, vineri, 4 octombrie, ora 15.00 : FC Bacău- Bucovina Rădăuți, Ceahăul Piatra Neamț 2- Știința Miroslava. Sâmbătă, 5 octombrie, ora 15.00: Rapid Brodoc- CSM Vaslui, ACS USV Iași- CSM Bacău, Șomuz Fălticeni- Șoimii Gura Humorului.

Etapa 7, sâmbătă, 12 octombrie, ora 15.00 : Știința Miroslava- Rapid Brodoc, Bucovina Rădăuți- Ceahlăul 2 Piatra Neamț, Șoimii Gura Humorului- FC Bacău, CSM Bacău- Șomuz Fălticeni, CSM Vaslui- ACS USV Iași.

Etapa 8, vineri, 18 octombrie, ora 15.00 : FC Bacău- CSM Bacău, Ceahlăul Piatra Neamț 2- Șoimii Gura Humorului. Sâmbătă, 19 octombrie, ora 15.00 : Rapid Brodoc- ACS USV Iași, Șomuz Fălticeni- CSM Vaslui, Știința Miroslava- Bucovina Rădăuți.

Etapa 9, sâmbătă, 26 octombrie, ora 15. 00: Bucovina Rădăuți- Rapid Brodoc, Șoimii Gura Humorului- Știința Miroslava, CSM Bacău- Ceahlăul Piatra Neamț 2, CSM Vaslui- FC Bacău, ACS USV Iași- Șomuz Fălticeni.

Etapa 10 (prima a returului), sâmbătă, 2 noiembrie, ora 14.00 : Rapid Brodoc- Șomuz Fălticeni, ACS USV Iași- FC Bacău, CSM Vaslui- Ceahlăul Piatra Neamț 2, CSM Bacău- Știința Miroslava, Șoimii Gura Humorului- Bucovina Rădăuți.

Etapa 11, vineri, 8 noiembrie, ora 14.00 : FC Bacău- Șomuz Fălticeni, Ceahlăul Piatra Neamț 2- ACS USV Iași. Sâmbătă, 9 noiembrie, ora 14.00 : Șoimii Gura Humorului- Rapid Brodoc, Bucovina Rădăuți- CSM Bacău, Știința Miroslava- CSM Vaslui.

Etapa 12, sâmbătă, 16 noiembrie, ora 14.00 : Rapid Brodoc- FC Bacău, Șomuz Fălticeni- Ceahlăul Piatra Neamț 2, ACS USV Iași- Știința Miroslava, CSM Vaslui- Bucovina Rădăuți, CSM Bacău- Șoimii Gura Humorului.

Etapa 13, Vineri, 22 noiembrie, ora 14.00: Ceahlăul Piatra Neamț 2- FC Bacău. Sâmbătă, 23 noiembrie, ora 14.00 : CSM Bacău- Rapid Brodoc, Șoimii Gura Humorului- CSM Vaslui, Bucovina Rădăuți- ACS USV Iași, Știința Miroslava- Șomuz Fălticeni.

Etapa 14, vineri, 29 noiembrie, ora 14.00 : FC Bacău- Știința Miroslava. Sâmbătă, 30 noiembrie, ora 14.00 : Rapid Brodoc- Ceahlăul Piatra Neamț 2, Șomuz Fălticeni- Bucovina Rădăuți, ACS USV Iași- Șoimii Gura Humorului, CSM Vaslui- CSM Bacău.

Etapa 15, sâmbătă, 7 decembrie, ora 13.00 : CSM Vaslui- Rapid Brodoc, CSM Bacău- ACS USV Iași, Șoimii Gura Humorului- Șomuz Fălticeni, Bucovina Rădăuți- FC Bacău, Știința Miroslava- Ceahlăul Piatra Neamț 2.

Programul maxi-turului din Seria 2

Etapa 1, vineri, 30 august, ora 18.00: CSM Râmnicu-Sărat- Aerostar. Sâmbătă, 31 august, ora 18.00 : Viitorul Onești- Dacia Unirea Brăila, CSM Adjud 1946- Voința Limpeziș, Unirea Braniștea- Sporting Liești, KSE Târgu-Secuiesc- Sepsi OSK Sântu-Gheorghe 2.

Etapa 2, sâmbătă, 7 septembrie, ora 17.00 : Dacia Unirea Brăila- Aerostar Bacău, Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 2- CSM Râmnicu-Sărat, Sporting Liești- KSE Târgu-Secuiesc, Voința Limpeziș- Unirea Braniștea, Viitorul Onești- CSM Adjud 1946.

Etapa 3, vineri, 13 septembrie, ora 17.00 : Aerostar Bacău- Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 2, CSM Râmnicu-Sărat- Sporting Liești.. Sâmbătă, 14 septembrie, ora 17.00 : CSM Adjud 1946- Dacia Unirea Brăila, Unirea Braniștea- Viitorul Onești, KSE Târgu-Secuiesc- Voința Limpeziș.

Etapa 4, sâmbătă, 21 septembrie, ora 17.00 : Dacia Unirea Brăila- Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 2, Sporting Liești- Aerostar Bacău, Voința Limpeziș- CSM Râmnicu-Sărat, Viitorul Onești- KSE Târgu-Secuiesc, CSM Adjud 1946- Unirea Braniștea.

Etapa 5, vineri, 27 septembrie, ora 17.00 : Aerostar Bacău- Voința Limpeziș, CSM Râmnicu-Sărat- Viitorul Onești. Sâmbătă, 28 septembrie, ora 17.00 : Unirea Braniștea- Dacia Unirea Brăila, KSE Târgu-Secuiesc- CSM Adjud 1946, , Aerostar Bacău- Voința Limpeziș, Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 2- Sporting Liești.

Etapa 6, sâmbătă, 5 octombrie ora 15.00 : Dacia Unirea Brăila- Sporting Luești, Voința Limpeziș- Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 2, Viitorul Onești- Aerostar Bacău, CSM Adjud 1946- CSM Râmnicu-Sărat, Unirea Braniștea- KSE Târgu-Secuiesc.

Etapa 7, vineri, 11 octombrie, ora 15.00 : Aerostar Bacău- CSM Adjud 1946, CSM Râmnicu-Sărat- Unirea Braniștea. Sâmbătă, 12 octombrie, ora 15.00 : KSE Târgu-Secuiesc- Dacia Unirea Brăila, Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 2- Viitorul Onești, Sporting Liești- Voința Limpeziș.

Etapa 8, sâmbătă, 19 octombrie, ora 15.00 : Dacia Unirea Brăila- Voința Limpeziș, Viitorul Onești- Sporting Liești, CSM Adjud 1946- Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 2, Unirea Braniștea- Aerostar Bacău, KSE Târgu-Secuiesc- CSM Râmnicu-Sărat.

Etapa 9, vineri, 25 octombrie, ora 15.00: Aerostar Bacău- KSE Târgu-Secuiesc, CSM Râmnicu-Sărat- Dacia Unirea Brăila. Sâmbătă, 26 octombrie, ora 15.00 :, Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 2- Unirea Braniștea, Sporting Liești- CSM Adjud 1946, Voința Limpeziș- Viitorul Onești.

Etapa 10 (prima a returului), vineri, 1 noiembrie, ora 14.00 : Aerostar Bacău- CSM Râmnicu-Sărat. Sâmbătă, 2 noiembrie, ora 14.00 : Dacia Unirea Brăila- Viitorul Onești, Voința Limpeziș- CSM Adjud 1946, Sporing Liești- Unirea Braniștea, Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 2- KSE Târgu-Secuiesc.

Etapa 11, vineri, 8 noiembrie, ora 14.00 : Aerostar Bacău- Dacia Unirea Brăila, CSM Râmnicu-Sărat- Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 2. Sâmbătă, 9 noiembrie, ora 14.00: , KSE Târgu-Secuiesc- Sporting Liești, Unirea Brainștea- Voința Limpeziș, CSM Adjud 1946- Viitorul Onești.

Etapa 12, sâmbătă, 16 noiembrie, ora 14.00 : Dacia Unirea Brăila- CSM Adjud 1946, Viitorul Onești- Unirea Braniștea, Voința Limpeziș- KSE Târgu-Secuiesc, Sporting Liești- CSM Râmnicu-Sărat, Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 2- Aerostar Bacău.

Etapa 13, vineri, 22 noiembrie, ora 14.00 : Aerostar Bacău- Sporting Liești, CSM Râmnicu-Sărat- Voința Limpeziș. Sâmbătă, 23 noiembrie, ora 14.00 : Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 2- Dacia Unirea Brăila, KSE Târgu-Secuiesc- Viitorul Onești, Unirea Braniștea- CSM Adjud 1946.

Etapa 14, sâmbătă, 30 noiembrie, ora 14.00 : Dacia Unirea Brăila- Unirea Braniștea, CSM Adjud 1946- KSE Târgu-Secuiesc, Viitorul Onești- CSM Râmnicu-Sărat, Voința Limpeziș- Aerostar Bacău, Sporting Liești- Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 2.

Etapa 15, vineri, 6 decembrie, ora 13.00 : Aerostar Bacău- Viitorul Onești, CSM Râmnicu-Sărat- CSM Adjud 1946. Sâmbătă, 7 decembrie, ora 13.00 : Sporting Liești- Dacia Unirea Brăila, Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 2- Voința Limpeziș, KSE Târgu-Secuiesc- Unirea Braniștea.

Dan Sion