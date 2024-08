Fotbal/ Cupa României: FC Bacău- Ceahlăul Piatra Neamț, duel pentru play-off

Cele două formații se vor afla față în față azi, de la ora 17.30, la Ruși Ciutea, în turul trei al competiției KO

Miercurea trecută, FC Bacău a debutat în noua stagiune. Cadrul l-a oferit partida cu Aerostar, din turul secund al Cupei României, în care „alb-roșii” s-au impus cu 3-1. La o săptămână distanță, divizionara C băcăuană antrenată de Costel Enache se pregătește să bifeze un nou debut competițional: primul joc oficial acasă. Și tot în Cupa României.

De data aceasta, în turul al treilea, în compania echipei de ligă secundă Ceahlăul Piatra Neamț. Miza jocului programat azi, de la ora 17.30, la baza sportivă de la Ruși Ciutea? Calificarea în play-off, ultima fază dinaintea grupelor Cupei României. În egală măsură, însă, confruntarea de astăzi poate reprezenta un test util pentru ambele formații.

De o parte, FC Bacău se află în plin proces de pregătire a campionatului Ligii a III-a, care va porni la drum pe 31 august și care va găsi formația pregătită de Costel Enache cu cinci noutăți la nivel de lot: fundașul de 18 ani Dennis Gabrielle Horciu (ex Sepsi Sfântu-Gheorghe), mijlocașii Andrei Militaru (22 ani, ex FC Bihor) și Răzvan Buțerchi (22 ani, ex CSM Bacău) și atacanții Alexandru Corban (26 ani, ex CSM Bacău) și Alexandru Aftanache (22 ani, ex CSM Bacău). De cealaltă parte, Ceahlăul a început cu stângul eșalonul secund.

Primele două etape s-au soldat cu tot atâtea înfrângeri pentru Ceahlăul, care au plasat gruparea multi-națională pregătită de italianul Marco Veronese pe ultimul loc al clasamentului.

Ultimul eșec, cel înregistrat în weekend, acasă, 0-3 cu vice-lidera CSM Slatina, nu a rămas fără ecou, o bună parte din defensivă, catalogată „drept foarte slabă” de finanțatorul Ceahlăului, Anton Măzărianu urmând să fie pusă pe liber. Până când o parte din stoperii nemțenilor își vor face bagajele (vizați sunt stranierii Bracelli, Marie-Sainte și Asibey), Ceahlăul și-a adus un nou fundaș central din străinătate: polonezul Kamil Viktorski, care a mai evoluat în România la Dunărea Călărași, Gloria Buzău și CS Tunari.

Și, apropo de… Tunari, în caz că Viktorski va debuta pentru „galben-negri” astăzi, în meciul de Cupă cu FC Bacău, să vedem cum se va descurca el în fața „tunarilor” echipei gazdă, Andrei Pavel, Diego Burlacu sau Alecu Aftanache.