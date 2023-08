Finanțări nerabursabile de sute de mii de euro pentru fermieri

Între 300.000 și 2.000.000 de euro vor putea cere fermierii din pomicultură sau zootehnie, în perioada următoare. Banii vor putea fi folosiți pentru cumpărarea de utilaje și echipamente agricole sau pentru extinderea sau modernizarea micilor fabrici de procesare a producțiilor proprii, inclusiv pentru amenajarea de magazine lângă ferme ori achiziționarea de rulote alimentare.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță pregătirea mai multor finanțări rurale nerambursabile adresate fermierilor. Facilitățile se vor acorda în cadrul Planului Strategic pentru Politica Agricolă Comună 2023 – 2027 și vor viza, direct sau indirect, activitatea fermierilor. Mai exact, este vorba despre finanțări nerambursabile care vor fi puse la dispoziția fermierilor în perioada următoare, înscrierile urmând a se face numai online. Beneficiarii acestor facilități, fie că sunt organizați sub forma societăților, PFA-urilor, întreprinderilor individuale/familiale, fie fac parte din cooperative sau grupuri și organizații de producători, vor putea solicita, de exemplu, bani pentru a face investiții în pomicultură. Astfel, pot primi între 300.000 și 1,5 milioane de euro, sume care pot fi folosite pentru înființarea și modernizarea fermelor pomicole, a pepinierelor pomicole sau pentru înființarea, extinderea sau modernizarea micilor fabrici de procesare a producțiilor de fructe sau a unităților de condiționare sau de depozitare. Cu finanțările primite se pot cumpăra utilaje și echipamente agricole (finanțarea maximă pe proiect va fi de 300.000 euro) sau se pot face investiții mai complexe, în valoare totală de 1,5 milioane de euro. Subvențiile pot fi folosite, printre altele, inclusiv pentru digitalizarea fermei, pentru cumpărarea de sisteme de irigații, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, sau pentru înființarea sau modernizarea drumurilor în cadrul fermei, împrejmuirea exploatației, inclusiv pentru utilități și racordări. De reținut că solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției, inclusiv contribuția în natură.

Magazine la poarta fermei de animale sau rulote alimentare

Sumele nerabursabile pot fi cerute și de crescătorii de animale. De exemplu, fermierii din sectorul zootehnic pot beneficia de până la 300.000 de euro pe proiect pentru înființarea, extinderea sau modernizarea adăposturilor de animale, precum și pentru dotarea cu utilaje agricole etc. Dacă depun planuri de investiții mai complexe, deținătorii de animale pot beneficia de sume mai mari, de până la două milioane de euro. Finanțările de la stat vor permite o sumă întreagă de investiții, atât în achiziția de instalații sau echipamente pentru gestionarea dejecțiilor, a echipamentelor pentru reproducerea efectivelor de animale (stații de incubare, facilități de recoltare, testare și conservare material seminal etc.), cât și pentru dezvoltarea componentei de comercializare sau de marketing la nivel de exploatație (inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), precum și instalații pentru producerea și utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.).

70.000 euro pentru tinerii fermieri aflați la început de drum

Finanțările pregătite de AFIR îi vizează și pe tinerii fermieri care care se stabilesc pentru prima dată într-o exploatație agricolă. Aceștia trebuie să aibă cel mult 40 de ani, să aibă competențe adecvate în domeniul agricol și să conducă exploatația, deținând controlul efectiv al acesteia. Vor putea solicita banii nerambursabili fermierii organizați ca PFA, întreprindere individuală/familială sau societate (cu acționar unic sau majoritar). Astfel, pot beneficia de un sprijinul financiar de 70.000 euro, acordat în două tranșe (75% la semnarea contractului de finanțare și diferența, în funcție de implementarea corectă a proiectului). Subvențiile ar trebui să-l ajute pe tânărul fermieri să demareze activitățile agricole din cadrul exploataţiei. Astfel se vor putea face investiții în agricultura ecologică, agricultura de precizie, în echipamente de irigații, economia circulară, etc. Solicitantul trebuie să facă dovada că valoarea investițiilor prevăzute în planul de afaceri reprezintă cel puţin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil. În plus, beneficiarul trebie să vândă producţia proprie, în procent de minimum 30% din valoarea primei tranşe de plată, prin entități precum cooperativele, grupurile de producători, unitățile de procesare, piețele locale.

În fine, finanțările vor fi direcționate și către investițiile în modernizarea infrastructurii de irigații (până la 1,5 milioane de euro pe proiect), crearea sau modernizarea infrastructurii agricole de acces (construirea, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme, inclusiv a căilor de acces din afara exploataţiilor agricole) – până la un milion de euro pe proiect, cearea/modernizarea infrastructurii rutiere din comun – până la un milion de euro pe proiect, organizare de cursuri adresate fermierilor în scopul educării lor în domeniile IT, energia regenerabilă, bunăstarea animalelor etc., cunoștințe care să-i ajute să ia decizii optime în managementul fermelor, gospodăriilor și comunităților acestora.