– interviu cu lt.col. Gabriel Turculeț, cdt. Batalionului 631 Tancuri „Oituz” din Bacău Succesul unei misiuni stă în seriozitate, profesionalism și coeziune. Nu există problemă pentru care nu pot găsi cel puțin trei soluții!, declară lt.col. Gabriel Turculeț, cdt. Batalionului 631 Tancuri „Oituz”. În luna august a anului 2016, lt.col. Gabriel Turculeț prelua comanda Batalionului 631 Tancuri „Oituz” din Bacău. Pentru cei care nu știu încă, unitatea militară se identifică și cu UM 01602 și se află pe strada Ștefan Gușe, în apropiere de Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov”. Aparent, privită din stradă, unitatea militară nu spune multe lucruri. Gardul de beton văruit în alb, specific unităților militare, ascunde clădiri vechi, camuflate de verdeața luxuriantă pe timp de vară. Deseori ai impresia că în aceste spații împrejmuite cu sârmă ghimpată domnește o stare de acalmie. Rareori vezi militari în curtea principală, pentru că adevărata muncă se duce în interiorul clădirilor, în misiuni sau pe terenul de antrenament. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.